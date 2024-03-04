Foto: Kārlis Dambrāns/DELFI

Как показали последние дни, поток нарушителей на латвийско-белорусской границе снова увеличивается, заявил глава Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтис Пуятс в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

"Январь, начало февраля были спокойными, но последние дни показывают, что количество нарушений снова растет. В феврале было 75 попыток незаконного пересечения границы, в марте уже 46, и это только начало месяца", — сказал Пуятс.

По его словам, на фоне растущего количества нарушений будет поднят вопрос о восстановлении усиленного режима охраны границы.
Говоря об инфраструктуре границы, Пуятс выразил подозрения, что ее повреждением занимаются "непосредственно должностные лица противоположной стороны": "Видно, что это не только инициатива самих нарушителей".

В прошлом году было предотвращено незаконное пересечение границы 13 863 человек, 428 человек были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям. В 2022 году было предотвращено 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, 217 мигрантов пропущены в страну по гуманитарным соображениям.

Усиленный режим работы ГПО на границе с Беларусью был отменен с 11 февраля этого года, при этом пропускной пункт в Силене остается закрытым.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit