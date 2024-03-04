Как показали последние дни, поток нарушителей на латвийско-белорусской границе снова увеличивается, заявил глава Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтис Пуятс в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

"Январь, начало февраля были спокойными, но последние дни показывают, что количество нарушений снова растет. В феврале было 75 попыток незаконного пересечения границы, в марте уже 46, и это только начало месяца", — сказал Пуятс.

По его словам, на фоне растущего количества нарушений будет поднят вопрос о восстановлении усиленного режима охраны границы.

Говоря об инфраструктуре границы, Пуятс выразил подозрения, что ее повреждением занимаются "непосредственно должностные лица противоположной стороны": "Видно, что это не только инициатива самих нарушителей".

В прошлом году было предотвращено незаконное пересечение границы 13 863 человек, 428 человек были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям. В 2022 году было предотвращено 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, 217 мигрантов пропущены в страну по гуманитарным соображениям.

Усиленный режим работы ГПО на границе с Беларусью был отменен с 11 февраля этого года, при этом пропускной пункт в Силене остается закрытым.

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