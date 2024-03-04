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Пока Рижское самоуправление не предоставило официальный ответ Министерству здравоохранения на предложение изменить организацию оказания помощи пациентам с травмами, сообщает агентство LETA. Минздрав обещает что ни 2-ю больницу, ни Больницу травмотологии и ортопедии закрывать не будут, но, возможно, их можно будет перепрофилировать, есть у государственного ведомства и претензии к Рижскому роддому.

На следующей неделе министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") вместе с председателем Комитета по социальным вопросам Рижской думы Юрисом Радзевичем ("Честь служить Риге") планирует посетить Рижскую 2-ю больницу и Рижский роддом, где ознакомиться с ситуациях в обеих лечебных учреждениях, встретиться с коллектиыами и выслушает мнения сотрудников.

Рижское самоуправление, планируя продолжать конструктивную дискуссию с Министерством здравоохранения, чтобы найти лучшее решение для работников и пациентов. Для Рижской думы важна доступность услуг, что совпадает и с целями Минздрава.

Как уже сообщалось, Министерство здравоохранения обратилось к Рижскому самоуправлению с призывом внести существенные изменения в уход за травматологическими больными в столице.

Что предлагает Минздрав?

В письме министр здравоохранения Абу Мери отметил, что стационарные услуги травматологии и ортопедии в Риге оказывают три стационарных медицинских учреждения — Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS), государственная Больница травматологии и ортопедии и Рижская 2-я больница, которая . оказывает неотложную и плановую медицинскую помощь как жителям Риги, так и жителям страны.

По мнению министра, в Университетской клинической больнице имени Паула Страдиня (PSKUS) и RAKUS необходимо дальнейшее развитие оплаченных государством услуг в сфере травматологии и ортопедии.

Абу Мери считает, что проблема оказания первичной необходимой помощи пациентам с хроническими заболеваниями должна быть решена в Риге и на Рижской территории планирования здравоохранения. Он отмечает, что Министерство здраоохранения неоднократно поощряло увеличение количества коек в Риге, предоставляя возможность рижанам получать необходимые услуги.

Предложение о реформе LETA в Минздраве объяснили тем, что пациентам травматологии и ортопедии требуется "комплексный подход к лечению, обеспечивающий быструю и эффективную диагностику, лечение и соответствующую специализацию, а также раннюю реабилитацию". По мнению министерства, оказание травматолого-ортопедических услуг в PSKUS и RAKUS позволит обеспечить пациентоориентированный междисциплинарный подход, а также вовлечение мультидисциплинарной команды в процесс стационарного лечения.

Сейчас еще идут дискуссии о возможных изменениях, но в Минздраве обещают, что ни 2-ю больницу, ни Больницу травмотологии и ортопедии закрывать не будут, но, возможно, их можно будет перепрофилировать, развивая в них другие службы. Существует вероятность того, что, например, службы травматологии и ортопедии 2-й больницы будут переданы PSKUS, а службы Больницы травмотологии и ортопедии — RAKUS, тем самым "обеспечив доступность этих услуг на обоих берегах Даугавы". Эти медицинские услуги уже оказываются "на обоих берегах Даугавы", только в других больницах, исторически специализирующихся на травматологии.

В свою очередь, что касается ухода за роженицами и беременными женщинами, то в министерстве считают, что специализация Рижского родильного дома слишком узка, поскольку "в современном акушерстве в случае осложнений необходима мультидисциплинарная помощь и технологии третичного уровня", в том числе — интенсивная терапия высокого уровня с непрерывным наблюдением за пациентом и возможностью обеспечить пациенту органозаместительную терапию и поддерживающие функции, круглосуточную доступность диагностических технологий, а также обученный медицинский персонал, имеющий опыт работы в решение нестандартных ситуаций.

В Латвийской ассоциации латвийских больниц заявили, что не согласны с заявлением Министерства здравоохранения о несоответствии Травматолого-ортопедической больницы и Рижского родильного дома современным требованиям.

Как сообщил агентству LETA председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс, ассоциация обсудила заявление Минздрава о Больнице травтомотологии и ортопедии и Рижском роддоме. В распоряжении ассоциации нет информации о том, что в этих медицинских учреждениях лечение не отвечает современным требованиям. Латвийская ассоциация больниц, напротив, считает, что по сравнению с государственными больницами ЕС, в этих лечебных учреждения хороший уровень услуг. Это подтверждает и визит правления Еворопейского общества больниц в Латвию в 2023 году.

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