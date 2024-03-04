Парламент рассмотрит предложение о том, чтобы снова отложить внедрение системы "двух корзин" в здравоохранении. Ранее введение этого принципа уже отложил 13-й, а затем и 14-й Сейм.

По инициативе комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам предложение подали министр здравоохранения Хосам Абу Мери и Министерство здравоохранения.

Предложение о "двух корзинах", связывающее доступность медицинских услуг с уплатой социальных взносов, получило поддержку в 12-м Сейме, но с тех его введение уже несколько раз откладывалось.

Теперь предлагается отложить введение "двух корзин" на полтора года — до конца 2025 года, когда должна быть разработана новая система финансирования здравоохранения.

Поправки, предложенные Абу Мери, предусматривают поручить Кабмину до 1 марта 2025 года подготовить законопроект о порядке финансирования оплачиваемых государством услуг здравоохранения.

Поправки также предусматривают, что с 1 января 2025 года лица, страдающие алкогольной, наркотической, психотропной или токсической зависимостью, будут освобождены от пациентских взносов за наркологическую помощь.

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