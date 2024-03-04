Спустя два десятка лет после присоединения к Евросоюзу и НАТО восточноевропейские страны опасаются, что их отодвинут в сторону при кадровых перестановках в обеих этих организациях, которые предстоят в этом году, пишет POLITICO.

Вероятное назначение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте главой НАТО этим летом, получило одобрение в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Берлине. Однако многие новые члены альянса, в особенности те из них, что граничат с Россией, Беларусью и Украиной, настроены далеко не так радужно.

„Какой моральный кредит доверия у этого парня?" — задается вопросом бывший эстонский президент Тоомас Хендрик Ильвес, указывая, что за 13 лет, которые Рютте возглавляет правительство Нидерландов, эта страна так и не выполнила обещание НАТО тратить не меньше 2% ВВП на оборону.

В числе других претендентов на этот пост называли президента Румынии Клауса Йоханниса, чье правительство официально уведомило НАТО о его потенциальной кандидатуре в феврале, и эстонского премьера Каю Каллас, которая не подавала официальной заявки, но в прошлом году выражала интерес в этой работе.

„Если мы думаем о географическом балансе, то это будет четвертый генсек [НАТО] из Нидерландов, — сказала Каллас в подкасте POLITICO Power Play на прошлой неделе. — И есть вопрос о том, что в НАТО есть страны с первым уровнем риска и вторым уровнем риска".

„Мы равны или мы не равны? Эти вопросы все еще остаются", — добавила она.

Кадровый пасьянс

Представители восточноевропейских стран лишь в редких случаях занимали высокие посты в ЕС и НАТО с тех пор, как большинство их вступили в эти объединения в 2004 году, спустя примерно 15 лет после падения железного занавеса.

Единственной страной региона, получившей один из высших постов в блоке, стала Польша. На тот момент бывший (а теперь вновь действующий) ее премьер-министр Дональд Туск один срок был президентом Европейского Совета, а Ежи Бузек, еще один бывший польский премьер, возглавлял Европарламент 3 года, примерно половину срока.

В настоящее время наиболее высокопоставленный восточный европеец в ЕС это Валдис Домбровскис из Латвии. Он занял важную должность еврокомиссара по торговле после того, как его предшественник, ирландский политик Фил Хоган подал в отставку на фоне скандала. Румын Мирча Джоанэ — один из заместителей генсека НАТО.

Кая Каллас рассматривается как претендент из стран Балтии на должности в ЕС

„После расширения [в 2004 году], в Центральной и Восточной Европе живет 110 миллионов человек, — отмечает Ильвес. — В ЕС и НАТО есть пять больших постов, они ротируются каждые пять лет, так что всего получается 25 рабочих мест. За это время 20% стран ЕС получили 7% постов".

Помимо назначений в НАТО, которые ожидаются до саммита лидеров стран альянса этим летом в Вашингтоне, высшие должности в ЕС будут распределены после выборов в Европарламент в июне нынешнего года.

Президент Еврокоммиссии Урсула фон дер Ляйен, бывший министр обороны Германии, как ожидается, будет переназначена на новый срок. Но гонка за остальные посты — президента Европейского Совета, президента Европарламента и главного дипломата ЕС, Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности — еще продолжается.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский фигурирует как вероятный претендент на должность комиссара по оборонной политике, новый пост, который фон дер Ляйен намеревается создать во время своей второй каденции. Каллас и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассматриваются как претенденты из стран Балтии на должности в ЕС.

Русские ястребы

В Эстонии, Литве и Латвии высшие должностные лица полагают, что большие страны Западной Европы все еще пользуются несправедливым преимуществом, в особенности учитывая непримиримую позицию восточных европейцев по отношению к России после начала ее полномасштабного вторжения в Украину. Распространенное в этом регионе видение России как экзистенциальной угрозы часто интерпретируется западными коллегами как ястребиная политика.

„Мы [в Латвии] чувствуем, что с нами недостаточно консультируются, — заявил бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс, имея в виду процесс отбора кандидатов на ведущие посты в НАТО. — У них [западных стран] есть свои причины думать, что страны Балтии в настоящий момент не должны выдвигать своих кандидатов".

Франс Тиммерманс, бывший нидерландский высокопоставленный чиновник к Еврокоммиссии, дал типичный пример сопротивления западных европейцев назначению главой НАТО представителя балтийских стран, когда в прошлом году заявил, что „она [Каллас] — также премьер страны, которая граничит с Россией".

Следующий высокий пост в Европе, на который может надеяться Каллас — стать преемницей Жозепа Борреля в качестве верховного представителя иностранным делам. Такая возможность обсуждалась последние месяцы, и видные европейские государственные деятели ожидали, что ее кандидатуру на это пост поддержит президент Франции Эмманюэль Макрон.

Однако не все уверены в ее шансах.

Один еврочиновник на условиях анонимности заявил, что кандидатура Каллас на роль главного дипломата ЕС „остается чувствительной" в некоторых европейских столицах.

„Я не вижу, как Франция и Германия согласятся на это, по тем же причинам, по каким она не подходила для работы в НАТО, — сказал это чиновник. — Мы что, реально назначим на этот пост человека, который любит есть русских на завтрак?"

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