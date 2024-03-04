Министерство земледелия призывает разрешить должностным лицам Государственной службе леса (VMD) проверять концентрацию алкоголя на выдохе у охотников, которые во время охоты используют огнестрельное оружие, свидетельствуют поправки Минземледелия к порядку определения проверок на влияние алкоголя, наркотических, психотропных или токсических веществ.

В аннотации к проекту правил говорится, что на данный момент для выявления возможного использования алкоголя, наркотических или психотропных веществ во время охоты сотрудникам VMD приходится привлекать Госполицию, однако это занимает много времени и тормозит оперативные действия должностных лиц VMD.

В министерстве подчеркнули, что в случае принятия поправок будет обеспечен более эффективный процесс контроля в госуправлении, уменьшит нагрузку на Госполицию и создаст условия для более оперативных действий VMD и фиксирования нарушений.

Предусмотрено, что VMD обеспечит соответствующие функции за счет средств из существующего бюджета.

В соответствии существующим порядком проверки на воздействие алкоголя или наркотики проводит Госполиция, муниципальная полиция, портовая полиция, сотрудники Госпогранохраны, инспекторы Агентства гражданской авиации, должностные лица подразделения флотилии морских сил Национальных вооруженных сил, которые выполняют функции береговой охраны, либо должностные лица Государственной службы пробации.

VMD находится в ведении министра земледелия. Служба контролирует управление и использование леса, соблюдение требований нормативных актов, регулирующих охоту, а также охраняет леса от пожаров и собирает информацию о лесах и проходящей в них лесохозяйственной деятельности, охоте и животных, на которых ведется охота.

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