Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) призывает жителей сообщать о найденных мертвых диких птицах, чтобы не допустить заражения домашних птиц высокопатогенным птичьим гриппом, сообщили агентству LETA представители PVD.

PVD призывает жителей сообщать о найденных мертвых птицах, особенно водоплавающих, по телефону 67027402. Также можно информировать ближайшее управление PVD, точно описав местонахождение трупа птицы или назвав координаты. Служба призывает немедленно сообщать ветеринару или PVD обо всех случаях, когда есть подозрения, что заболели домашние птицы.

Как пояснили в PVD, в Латвии высокопатогенный птичий грипп пока выявлен только у диких водоплавающих птиц. В прошлом году в лаборатории были исследованы 392 пробы, у 148 из них подтвержден птичий грипп. В прошлом году птичий грипп также был выявлен у двух лисиц.

Первый случай птичьего гриппа у диких птиц в 2024 году был выявлен в Литве, два — в Финляндии, более десяти случаев — в Швеции и Польше, а также в ряде других стран Европы, сообщили в PVD.

В PVD подчеркнули, что для лабораторного исследования на птичий грипп подходит труп птицы с головой и неповрежденными внутренними органами, поэтому служба призывает сообщать о таких диких птицах, которых не растерзали другие животные или птицы. За сбор непригодных для лабораторных исследований трупов диких птиц и уборку территории несет ответственность самоуправление, отметили в PVD.

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