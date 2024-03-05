С наступлением весны в регионах Латвии выявляется множество экологических нарушений. За неделю в Государственную службу окружающей среды (VVD) поступило 30 жалоб, в том числе на загрязненную канализацией территорию в Кекавском крае, неразрешенное хранение нефтепродуктов в Видземе, незаконно засыпанный участок речки в Бауске, пишет портал LSM.lv.

VVD отмечает, что нарушения начинают бросаться в глаза с наступлением теплой погоды, когда люди больше времени проводят на природе. Эти 30 жалоб поступили за одну только неделю в конце февраля.

Например, в Свентской волости Аугшдаугавского края на одном из объектов обнаружена свалка промышленных, в том числе опасных отходов, строительного и бытового мусора площадью более гектара. Мусор на этой импровизированной свалке собирались закапывать в ямы. Возбуждено административное дело, которое предусматривает как штраф, так и уборку территории.

Как отмечает глава Рижского регионального управления VVD Карлис Авотиньш, мусор выбрасывают на природе не только жители, но и предприятия в попытках сэкономить, причем в последнее время нарушения носят все более открытый, грубый и нигилистический характер.

"Весной есть тенденция заниматься уборкой и чисткой, убираться в хозяйственных постройках и избавляться от ненужных предметов. Люди по объявлениям находят для этого работников, которые не обеспечивают требования охраны окружающей среды, стремясь только заработать. Есть такие территории, где VVD обнаруживает скопления отходов в объеме нескольких сотен кубометров, которые складируются без всякого соблюдения экологических требований, не говоря уже о наличии каких-либо разрешений", — говорит Авотиньш.

Также на прошлой неделе VVD получила информацию о загрязнении в Кекавском крае, где на отдаленную территорию цистернами несколько раз вывозилось содержимое канализационных сетей.

В волости Апес Смилтенского края на частном объекте инспекторы выявили хранилище нефтепродуктов в яме длиной около 10 и шириной около 5 метров. Рядом с ямой находился экскаватор и два металлических контейнера, тоже наполненных нефтепродуктами. Утечки в природу пока не произошло, а владелец территории пытался объяснить, что нашел контейнер с битумом во время уборки. По первоначальной информации, на этой территории действительно было историческое загрязнение нефтепродуктами.

Владелец крестьянского хозяйства в Баускском крае рассказал экологической службе о несанкционированном переходе через речку Варнупе на его территории. Участок реки засыпали кирпичами, в воду поместили полипропиленовые трубы для обеспечения стока воды. По данному делу начат административный процесс. Если блокировать таким образом участок реки, в других местах могут образоваться размывы, начнется затопление территорий, и, конечно, в первую очередь это наносит вред биотопу, говорит руководитель программы Всемирного фонда дикой природы по Балтийскому морю и пресной воде Магда Ентгена.

"К сожалению, люди часто считают, что они имеют право поступать с природой так, как им заблагорассудится, однако реки представляют собой единый биотоп и выполняют функцию, которую можно сравнить с питомником для мальков. Очень часто мы смотрим на маленькие реки и думаем, что никому не повредит, если мы насыпем здесь камней, чтобы устроить место для купания, или неправильно установим трубу. На самом деле это разрушит среду обитания мигрирующих видов", — рассказала Ентгена.

Госслужба среды призывает и далее активно сообщать об обнаруженных нарушениях через мобильное приложение Vides SOS.

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