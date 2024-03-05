В условиях давления со стороны России не только латвийское правительство, но и каждый член общества должен сохранять ясную голову, думать о сплоченности общества и принимать эмоционально взвешенные решения, заявила в программе ТВ3 "900 секунд" посол МИД по особым поручениям Байба Браже.

Она повторила сказанное президентом Латвии о том, что безопасность — это процесс, в котором нужно участвовать. На протяжении десятилетий Россия и Советский Союз постоянно вели войну за умы, веру и убеждения людей, пытаясь создать ощущение неуверенности и посеять сомнения в способности других государств к самостоятельному существованию, напомнила Браже.

Поэтому вполне понятно, что люди чувствуют себя неуверенно, и в таких обстоятельствах важно осознавать, что нужны квалифицированные и эмоционально взвешенные мнения, чтобы не ухудшить ситуацию еще больше.

"Ясно, что наши органы безопасности осознают эту ситуацию, осознают эти внутренние вызовы (..), в том смысле, что внутри себя мы можем быть уверены, что органы безопасности с этим справятся. Но, конечно, есть целый ряд мер, которые мы должны принимать на национальном уровне, и никто другой не сделает это за нас", — сказала Браже, уточнив, что имеет в виду кризисную коммуникацию и вовлечение людей.

На вопрос, справляется ли Латвия с этими задачами, дипломат ответила, что, по ее мнению, "дело движется", но в то же время каждый может подключиться к этой общей работе, например, вступив в Земессардзе. Сама она такое заявление подала.

"Мы должны сконцентрироваться на себе. Мы единственные. Латвия, наша нация — единственная для нашего государства, никто другой ничего за нас не сделает, ни внутри, ни снаружи! И это наша задача — обеспечить внутреннюю безопасность, сплоченность общества. Это задача не только правительства, но и всех нас как членов общества — сохранять ясную голову, ясное сознание, не поддаваться легковесным заголовкам и заявлениям", — сказала Браже.

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