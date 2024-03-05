Подать такую декларацию обязаны 54 783 государственных должностных лица, уже отчитались перед Службой госдоходов 54 783 человека. Декларации еще должны подать 37 845 чиновников.
Известно, что среди самых высоких должностных лиц декларации подали уже 7 депутатов Сейма.
Государственные должностные лица обязаны предоставить Службе госдоходов декларации в период с 15 февраля по 1 апреля.
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