Экс-директору Службы госдоходов (СГД) Иеве Яунземе выплатили пособие по увольнению в размере 21 888 евро, сообщили агентству LETA представители СГД.
Почти 22 тысячи евро - это три месячных оклада гендиректора СГД до уплаты налогов. Такая сумма выплачены в соответствии распоряжением Министерства финансов о прекращении трудовых отношений и на основании закона о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных структур.
Ранее сообщалось, что 12 февраля Иева Яунземе передала полномочия новому гендиректору СГД Байбе Шмите-Роке,, приступившей к исполнению должностных обязанностей 13 февраля.
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