Почти 22 тысячи евро - это три месячных оклада гендиректора СГД до уплаты налогов. Такая сумма выплачены в соответствии распоряжением Министерства финансов о прекращении трудовых отношений и на основании закона о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных структур.