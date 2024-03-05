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Экс-директору Службы госдоходов (СГД) Иеве Яунземе выплатили пособие по увольнению в размере 21 888 евро, сообщили агентству LETA представители СГД.

Почти 22 тысячи евро - это три месячных оклада гендиректора СГД до уплаты налогов. Такая сумма выплачены в соответствии распоряжением Министерства финансов о прекращении трудовых отношений и на основании закона о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных структур.

Ранее сообщалось, что 12 февраля Иева Яунземе передала полномочия новому гендиректору СГД Байбе Шмите-Роке,, приступившей к исполнению должностных обязанностей 13 февраля.

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