Министерство благосостояния обязательно должно в этом году разработать единую минимальную корзину социальных услуг, заявил министр благосостояния Улдис Аугулис в интервью агентству LETA.

"Мы уже подготовили поправки к нормативным актам, связанные с единой корзиной услуг, которая должна быть по всей Латвии. Сейчас идут дискуссии о том, как это финансировать с учетом нынешних финансовых возможностей самоуправлений. Большая дискуссия о реформе пособий ожидается, скорее всего, при рассмотрении бюджета на следующий год.

Надеюсь, мы сможем хотя бы частично помочь самоуправлениям с оплатой услуг, а в будущем при составлении бюджетов будет полная ясность, как и каким образом мы будем индексировать пособия", — сказал министр.

Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам сейчас рассматривает реформу пособий, затем предстоит обсуждение в коалиции, правительстве, и, наконец, бюджет. Также нужно дождаться новых макроэкономических прогнозов, на которых будет основан бюджет на следующий трехлетний период.

По словам Аугулиса, еще один приоритет связан с актуальной проблемой домашнего насилия. Минблаг работает над планом по борьбе с насилием. Другие приоритеты — демография и индексация пенсий. "Мы должны обеспечить, чтобы в течение всего периода, пока ребенок растет и становится самостоятельным, родители были уверены в том, что могут участвовать в рынке труда и получат поддержку", — сказал министр.

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