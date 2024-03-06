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В неофициальный день памяти легионеров, 16 марта, а также в день выборов президента России, 17 марта, Государственная полиция в Латвии будет работать в усиленном режиме и обязуется без малейшей жалости пресекать любые действия по прославлению осуществляемой Россией агрессии, заявил в передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения (LTV) начальник Госполиции Арманд Рукс.

Так называемые президентские выборы, на которых победит нынешний российский диктатор Владимир Путин и в которых смогут принять участие проживающие в Латвии граждане России, пройдут на следующий день после 16 марта, когда в Латвии традиционно проводятся нененавистные Кремлю неофициальные мероприятия памяти легионеров.

Начальник Госполиции поделился с LTV наблюдениями о том, что в последнее время в Латвии немного участились проявления поддержки агрессии, осуществляемой Россией, и, по его мнению, это может быть связано с приближением выборов. "Здесь, безусловно, предпринимаются какие-то попытки создать хорошую почву для пропаганды. Мы знаем, впереди 16 марта, потом сразу 17 марта. Проблем хватает", — сказал Рукс, подтвердив при этом, что полиция к этим событиям очень напряженно готовится.

"Будет жесткий подход. Вообще не будет допускаться восхваление российской агрессии и конкретного военного преступника. Пресечение таких действий будет очень острым с нашей стороны, конечно, в рамках закона", — пообещал глава Госполиции.

Для иллюстрации растущей тенденции проявлений поддержки российской агрессии в Латвии Рукс рассказал, что, например, минувшей ночью полиция получила информацию о пяти размещенных в публичных местах буквах "Z", которые с начала войны в Украине служат восхваляющим российскую военную агрессию символом.

Начальник полиции считает, что указанные действия в том числе призваны проверить потенциал правоохранителей, поэтому на каждый такой инцидент служба старается реагировать как можно быстрее.

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