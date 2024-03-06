Несколько самоуправлений заявили, что не могут себе это позволить повысить заработную плату педагогам, как это решил Суд Сатверсме. В этом году несколько муниципалитетов пытались экономить разными способами, а 12 самоуправлений — или почти каждый четвертый муниципалитет — ввели или планируют в ближайшее время ввести снижение нагрузки в детских садах, пишет Rus.LSM.

Летом прошлого года Суд Сатверсме постановил, что оплата воспитателей в детских садах за один час работы не должна быть без основания меньше, чем оплата учителей начальных или средних школ, как это было до сих пор. Теперь во многих местах, чтобы не выплачивать зарплату в установленном размере, нагрузку педагогов сократили или планируют сделать это в ближайшее время, сообщили в профсоюзе педагогов.

Образование начинается в детском саду, где дети учатся читать и писать, поэтому решение Суда Сатверсме о том, что воспитатели детских садов должны зарабатывать больше, с радостью восприняли во всех детских садах Латвии, в том числе в Салдусе. Но эта радость длилась недолго. Вместо повышения заработной платы несколько самоуправлений заявили, что не смогут себе это позволить. Салдусский край стал первым самоуправлением, которое решило снизить нагрузку воспитателей в детских садах.

Воспитатель дошкольного учреждения должен получать "на бумаге" не менее 1526 евро при самой низкой ставке за полный рабочий день или 40 рабочих часов в неделю.

Профсоюз учителей обсудит эту проблему с Союзом самоуправлений в среду, 6 марта. Одним из вариантов решения вопроса рассматривается требование обеспечить всех педагогов дошкольных учреждений заработной платой из государственного бюджета.

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