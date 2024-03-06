Неужели на Рижском Центральном рынке нельзя фотографировать? Такой вопрос возник у фотографа агентства LETA после того, как во время съемки в павильонах к нему подбежали охранники и пытались ударить по камере, сообщает программа 360TV Ziņneši.

Рижский Центральный рынок уникален своими ангарами, аналогичных которым нет нигде в Европе, и их охотно фотографируют туристы. В целях эксперимента 360TV Ziņneši отправились на Центральный рынок, чтобы проверить, можно ли там фотографировать.

Через две минуты и четыре секунды после начала съемки в павильоне к фотографу подошел охранник, который заявил, что съемка на камеру без соответствующего разрешения запрещена. Без разрешения администрации рынка можно фотографировать на мобильный телефон.

"И здесь возникает абсурдная ситуация — в наши дни телефон позволяет сделать фотографии такого же отличного качества, как и профессиональная камера. И, если бы у кого-то были дурные намерения, фотографии, скорее всего, делались бы именно телефоном, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Вопрос в другом — а почему нельзя фотографировать, если это просто рынок?", — говорится в репортаже.

Как заявила представитель Rīgas nami Даце Прейса, запрет предусмотрен внутренними правилами рынка. Она назвала рынок "достаточно стратегическим местом" с большим потоком людей. Фотографировать не следует из соображений безопасности и чтобы не мешать остальным посетителям рынка, добавила Прейса. По ее словам, охранники рынка обладают достаточным опытом, чтобы отличить, кто из фотографирующих является туристом, а кто нет.

Тот факт, что Центральный рынок является стратегическим объектом, подтвердили и в Службе госбезопасности, но дальнейших комментариев не предоставили.

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