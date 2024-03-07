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В пятницу, 8 марта, в Международный женский день общество “Центр MARTA” организует уже шестой Марш солидарности женщин против насилия. Марш стартует в полдень у памятника Свободы.

После выступлений активистов у памятника Свободы марш пройдет по улице Кальку, затем по направлению к Домской площади, далее мимо Сейма и завершится на площади Екаба.

Организаторы шествия хотят подчеркнуть важность обращения за поддержкой и помощью в случаях насилия в семье и насилия в отношении женщин. Цель марша — призвать каждого сделать выбор в пользу действий, потому что "насилие любит молчание".

В этом году Марш солидарности женщин начнется с выступлений профессионалов и активистов, чей повседневный труд связан с борьбой с насилием против женщин. На мероприятии выступят:

  • Марте Крауиня — соосновательница общества "Женщинам повезло";
  • Янекс Бахс — начальник Тукумского районного отделения полиции Земгальского регионального управления;
  • Эмилия Каретникова — режиссер фильма "Признание моего детства".


Маршем будет руководить координатор Центра MARTA Беата Йоните.

В 2023 году были сделаны значительные шаги в борьбе с насилием, включая изменения в нескольких законах, расширение социальных услуг и, конечно, ратификацию Стамбульской конвенции, отмечает представитель правозащитного центра.

В конце прошлого года в СМИ появилась информация о том, что на детских лагерях в Латвии организаторы, взрослые мужчины, совращали и завлекали в отношениях участниц — подростков женского пола. После чего подвергнувшиеся в подростковом возрасте этому виду насилия женщины ("грумингу"), поделились своими историями. "Груминг" — термин, появившийся от английского слова "уход" или "ухаживание", это одна из форм сексуализированного насилия над детьми или подростками через создание эмоционально теплых, доверительных отношений.

О груминге как форме сексуализированного и эмоционального насилия в Латвии говорят редко, поэтому в этом году в марше также будет поднята серьезность такого подхода. Также будет сделан упор на необходимость создания эффективной системы для привлечения виновных к ответственности.

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