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В настоящее время пользователи не имеют доступа к Системе электронного декларирования (EDS) Службы государственных доходов (VID) и связанным с ней системам — EMDAS, EMCS, DEMINIMIS, MOSS и MKD, говорится на сайте VID.

VID работает над тем, чтобы как можно быстрее восстановить бесперебойную работу систем информационных технологий.

Также по техническим причинам в данный момент невозможно позвонить на консультативный телефон VID 67120000, номер записи 67120005 и стационарные телефоны сотрудников по всей Латвии.

О восстановлении связи VID сообщит отдельно.

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