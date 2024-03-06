Марш с возложением цветов к Памятнику Свободы запланирован с 11 до 13 часов по маршруту "улица Скарню, 24 — улица Скарню — улица Калькю — площадь Свободы".
Мероприятие 16 марта ежегодно собирает как сторонников шествия, так и их противников.
Латвийское государство почитает своих погибших солдат в День Лачплесиса, 11 ноября. 16 марта не является официальным государственным днем памяти.
В годы Второй мировой войны был незаконно создан Латышский легион, официальное название которого — Латышский добровольческий легион СС, или сокращенно — Латышский легион.
Идея Дня памяти Латышского легиона появилась в 1952 году у латышских ветеранов в эмиграции в Лондоне в организации Daugavas Vanagi.
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