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За последнюю неделю грипп унес жизни четырех человек, а общее количество смертей за весь период мониторинга, начавшийся в октябре прошлого года, составляет 30, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний.

У всех умерших были многочисленные сопутствующие заболевания, и никто из них не был привит от гриппа.

Мониторинг гриппа, "Covid-19" и других острых инфекций верхних дыхательных путей с 26 февраля по 3 марта показал снижение числа пациентов, заразившихся и госпитализированных с "Covid-19", но заболеваемость гриппом осталась на уровне предыдущих недель.

На прошлой неделе к семейным врачам, участвующим в мониторинге, с симптомами острой инфекции верхних дыхательных путей обратились 914 пациентов, из которых 314 был поставлен диагноз "грипп" на основании типичной клинической картины. Неделей ранее таких пациентов было 337, а двумя неделями ранее — 375. Случаи гриппа были зарегистрированы в Вентспилсе, Лиепае, Даугавпилсе, Резекне, Екабпилсе, Риге, Юрмале, Елгаве, Гулбене и Валмиере. Наибольшая заболеваемость была зарегистрирована среди детей в возрасте до четырех лет и в возрастной группе 5-15 лет.

В то же время число случаев заболевания "Covid-19" в Латвии продолжает снижаться — подтверждено 40 случаев по сравнению с 48 на предыдущей неделе. Было проведено 644 лабораторных теста на SARS-CoV-2. 47 пациентов с "Covid-19" были госпитализированы, тогда как неделей ранее их было 63, а двумя неделями ранее — 72.

Два пациента были госпитализированы с тяжелым течением заболевания. Также умерло восемь пациентов с "Covid-19". Ни в одном из случаев смерти "Covid-19" не был указан в качестве основного диагноза.

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