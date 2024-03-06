Из-за повышения заработной платы, 12 самоуправлений уже снизили или планируют снизить рабочую нагрузку педагогов детских садов, сообщает агентство LETA со ссылкой на данные Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA).

Рабочая нагрузка снижена в Южно-Курземском, Кулдигском, Ливанском, Салдусском краях, а также в Вентспилсе и Лиепае. В Талсинском крае, в котором объявлен режим экономии, также снижена нагрузка педагогов, однако в планах — вернуться к полной нагрузке. В Краславском крае рабочую нагрузку планируют снизить с 1 сентября, а в Тукумском крае решение о возможных изменениях будет принято 7 марта.

Сокращена нагрузка педагогов детсадов в Прейльском, Валмиерском и Вентспилсском краях.

По данным LIZDA, в 15 краях педагоги детских садов работают полный рабочий день, а в 28 краях амплитуда нагрузки составляет 0,5-1 нагрузка в зависимости от количества учащихся.

В среду, 6 марта, профсоюз встретился с Латвийским союзом самоуправлений, чтобы обсудить обеспечение равной оплаты труда педагогов дошкольных учреждений в муниципалитетах.

LIZDA и Латвийский союз самоуправлений единодушны в том, что "исторически наложенное на самоуправление финансовое бремя" не работает, и зарплата педагога должна обеспечиваться из государственного бюджета. Профсоюз и Латвийский союз самоуправлений обратятся с таким призывом к Сейму и правительству.

Ситуация, когда самоуправления сокращают нагрузку учителей с учетом повышения заработной платы, не приемлема для министра образования Анды Чакши ("Новое Единство").

"Недопустимо, чтобы местные самоуправления в ситуации, когда повышают зарплаты воспитателям детских садов, придумывают разные способы не платить", — заявил Чакша.

Министр признает, что государство могло бы взять на себя зарплату воспитателям дошкольных учреждений, но этого не произойдет в ближайшие несколько лет.

Как объявлено, с 1 января самая низкая почасовая ставка для всех педагогов, в том числе воспитателей дошкольных учреждений, повышена до 9,54 евро.

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