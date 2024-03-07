"Новое Единство" не поддержит "демонтаж" административно-территориальной реформы (АТР), но допускает такие улучшения, которые укрепят существующие самоуправления, заявил агентству LЕТА председатель фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмунд Юревиц.

Во время переговоров руководители самоуправлений рассказали, что и после предыдущей реформы для того, чтобы новый регион "сложился как единое целое", необходимо как минимум два срока полномочий думы, или восемь лет. В первые три года после последней АТР этого объективно еще не произошло, сказал Юревиц.

Отвечая на вопрос, каким будет подход "Нового Единства", если, например, партнер по коалиции, Союз зеленых и фермеров (СЗК), решит подать предложения по изменениям в самоуправлениях, Юревиц заявил, что вопрос будет решаться путем переговоров.

При этом "Новое Единство" не поддержит создание новых самоуправлений, поэтому не будет поддержано отделение Бабите от Марупе.

Что касается нежелания крупных городов объединяться с соседними самоуправлениями с 2029 года, как это предусмотрено законом, то Юревиц заявил, что до этого еще много времени, поэтому в данный момент вопрос не так актуален.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!