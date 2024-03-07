Из-за новой волны потока нелегальных мигрантов Министерство внутренних дел (МВД) предлагает в ближайшее время восстановить усиленный режим охраны границы Латвии с Беларусью, говорится в подготовленном МВД проекте распоряжения.

Планируется, что усиленный режим охраны границы будет действовать с 13 марта до 12 сентября 2024 года.

В зимние месяцы поток мигрантов в Латвию, поддерживаемый Беларусью, уменьшился, поэтому усиленный пограничный режим не был продлен после 10 февраля 2024 года. Однако сейчас, когда давление нелегальной миграции снова растет, Государственная пограничная охрана призывает вновь ввести усиленный пограничный режим.

Планируется восстановить усиленный режим охраны границы в Лудзенском крае, Краславском крае, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

В условиях усиленного режима Государственная полиция и Национальные вооруженные силы оказывают необходимую поддержку Государственной пограничной охране. Также ответственные органы наделяются различными правами, например, входить в помещения без разрешения владельца для предотвращения угрозы.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!