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В последнее время все больше пенсионеров из-за границы возвращаются в Латвию, поэтому Министерство иностранных дел (МИД) работает над тем, чтобы обеспечить для них пенсии, заявила на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке посол МИД по особым поручениям по вопросам диаспоры Элита Гавеле.

Гавеле призвала депутатов разговаривать с диаспорой, помнить о ней, напоминать любым возможным способом — в командировке, в поездке, не только перед выборами, добавив, что Сейм может помочь с финансированием проектов для диаспоры .

23 января был принят второй трехлетний план работы с диаспорой, предусматривающий ежегодное финансирование в размере примерно 3 млн евро в год. 942 000 евро предусмотрено для Министерства образования и науки, 835 000 евро для Министерства культуры.

Парламентский секретарь Министерства образования и науки Силвия Рейнберга заявила, что поддержка необходима для развития латышских школ в диаспоре, для дистанционной работы учителей в трех отдаленных регионах мира — Австралии, Новой Зеландии, Бразилии. Деньги нужны на содержание ресурса по изучению латышского языка sietins.lv, а также школам в Латвии для включения детей реэмигрантов в латвийскую систему образования.

Говоря о возможностях молодежи из диаспоры получать высшее образование в Латвии, Гавеле рассказала, что около 60% молодых людей из диаспоры и их родителей рассматривают учебу в Латвии как возможность, но для поступления им нужно сдать единый экзамен по латышскому языку. , чего они, возможно, не могут.

Гавеле добавила, что для учебы в Латвии молодым людям из диаспоры нужна поддержка, например, мотивирующие стипендии, как в Литве, а также обеспечение ментора.

Исполнительный директор Всемирного объединения свободных латышей (PBLA) Райтс Эглитис говорил о необходимости помощи в сфере образования. Он заявил, что на поддержку школ в Америке, Австралии и Канаде выделено 48 000 евро, что составляет примерно 100 евро на одного ученика в год. PBLA просила увеличить эту поддержку до 120 евро на ученика, но предложение было отклонено.

Референт Европейского объединения латышей Илзе Атардо сказала, что в Европе очень велик спрос на мобильные приложения по изучению латышского языка. Она также заявила о необходимости создания цифровой платформы, где доступно все, что связано с латышским языком, начиная с законодательства.

Латвийская диаспора насчитывает около 420 000 человек. Самая большая община живет в Великобритании (около 150 000 человек), США (около 100 000 человек), далее следуют Германия, Канада, Ирландия, Австралия, Швеция.

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