Foto: Kārlis Dambrāns/DELFI

В четверг, 7 марта, Сейм отклонил поправки оппозиционного Национального объединения к Иммиграционному закону, предусматривавашие введение лимита на количество выдаваемых ежегодно видов на жительство (ВНЖ) гражданам третьих стран по студенческим визам. Нацобъединение настаивало на том, что в год нельзя выдавать более 5000 таких ВНЖ.

За эту идею проголосовали только депутаты Нацобъединения, 65 депутатов, включая как большинство коалиционных, так и оппозиционных. Воздержались 10 депутатов от коалиционного Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и оппозиционного "Объединенного списка".

В аннотации к законопроектам Нацобъединение указало, что цель поправок — ограничить возможный приток в Латвию иммигрантов, получающих студенческие визы.

Нацобъединение настаивало на том, что в Иммиграционный закон надо внести термин "разрешение на работу студентам". Такое разрешение должны были получать студенты — граждане третьих стран — если они хотят работать в Латвии параллельно с учебой.

Разрешение на работу студентам, по замыслу Нацобъединения, следовало бы выдавать тем иностранцам, которые получили долгосрочную визу или ВНЖ в связи с обучением на дневном отделении аккредитованного в Латвии учебного заведения или же в связи со студенческим обменом. Сейчас такие студенты-иностранцы имеют право на работу.

Также Нацобъединение подало поправки к Уголовному закону, предусматривающую введение уголовной ответственности за противозаконное трудоустройство иностранных студентов. Этот законопроект правящее большинство Сейма также отвергло.

В аннотации к законопроектам Нацобъединение указало, что цель поправок — ограничить возможный приток в Латвию иммигрантов, получающих студенческие визы.

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