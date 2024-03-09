Минувшей зимой Латвия не жаловалась на отсутствие снега, но вот солнца было критически мало. Обобщив данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, Центральное статистическое управление (ЦСУ) публикует инфографику о продолжительности солнечного света в Риге в декабре за последние пять лет.

Декабрь 2023 года оказался самым темным и мрачным как в Риге, так и в большинстве других городов — так, в столице солнце светило всего шесть часов за весь месяц.

Самый солнечный декабрь в Риге за последние пять лет был в 2021 году, когда солнце светило 41 час. В среднем продолжительность солнечного света составляла от 25 до 28 часов, так что декабрь 2023 года — это действительно экстремальный случай.

Почти так же мало, как в Риге, солнце светило в Цесисе (7 часов), по 10 часов в Лиепае и Алуксне, 13 часов в Даугавпилсе. В последний раз такой темный декабрь был в Латвии в 2019 году в Алуксне, когда продолжительность солнечного света за месяц составила 8 часов. В других районах Латвии в декабре 2019 года было светлее — солнце светило от 13 часов в Цесисе до 26 часов в Риге.

Самым солнечным годом декабрем стал декабрь 2021 года, когда во всех названных городах солнце светило не менее 29 часов, в Лиепае 44 часа, а в Добеле даже 66 часов.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!