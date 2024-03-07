В четверг, 7 марта, Сейм принял в первом чтении поправки к Закону "О налоге на недвижимость", предусматривающие, что объекты имущества, принадлежащие лицам, которые находятся под санкцими, должны облагаться повышенной ставка налога в 10% от кадастровой стоимости. Также планируется отменить льготы в применении этого налога. Предусматривается, что поправки вступят в силу 1 июля этого года.

Инициаторы поправок — депутаты как оппозиционных Национального объединения и "Объединенного списка", так и коалиционного "Нового Единства". Сегодня поддержанную редакцию законопроекта подала Комиссия Сейма по бюджету и финансам.

Планируется не только установить ставку налога в 10% на недвижимость лиц, находящихся под санкциями, и отменить для них все льготы, но и запретить самоуправлениям устанавливать ставки налога для таких лиц.

С 1 июля этого года попавшие под санкции лица, владеющие недвижимостью в Латвии, больше не будут получать льготы по налогу на недвижимость, в том числе в свободных портах и ​​специальных экономических зонах.

Также предусматривается, что самоуправление будет взыскивать неуплаченный налогза имущество лиц, находящихмся под санкциями, через три месяца после установленного срока уплаты налога в порядке, предусмотреннном Законом "О налогах и пошлинах", а также в принудительном порядке, прописанном в Законе "Об административном процессе".

Учитывая, что самоуправления уже разослали уведомления о начисленном налоге на недвижимость, пересчитать, с учетом поправок, сумму налога и разослать уведомления об уплате налога, они смогут до 15 июля текущего года.

Планируется, что общие поступления налога на недвижимость для самоуправлений могут увеличиться на 1,9 миллиона евро, говорится в аннотации к законопроекту.

Изменения в законе о налоге на недвижимость инициированы для того, чтобы лишить лиц, которые согласно Закону "О международных и национальных санкциях Латвийской Республики" обозначены субъектами санкций, возможностей использования существующих льгот в сфере налогообложения.

Сколько в Латвии объектов недвижимости, принадлежащих людям из санкционного списка?

По данным Службы финансовой разведки, в Латвии 73 объекта недвижимости принадлежат людям, находящимся под санкциями. Эта недвижимость расположена в Риге, Юрмале, Вентспилсе, Лиепае, Даугавпилсе, Мадонском и Аугшдаугавском краях.

Министерство финансов, собрав полученную от этих семи самоуправлений информацию о применении налога на недвижимость, установило, что ни один из семи муниципалитетов не применил льготы по налогу на недвижимость за 2023 год. Однако отдельные объекты вообще освобождены от налога на недвижимость.

Данные свидетельствуют о том, что налог на недвижимость за 2023 год рассчитан по 62 объектам недвижимости, однако в 11 случаях налог на недвижимость не применялся.

При оценке информации по 11 объектам недвижимости, по которым не рассчитывался налог на недвижимость, установлены причины неуплаты налога. В пяти случае лицо, подпадающее под санкции, является арендатором объектов недвижимости и не является плательщиком налога. В шести случаях самоуправления предоставили информацию о том, что недвижимость принадлежит иностранному государству, которая используется для нужд ее дипломатических или консульских представительств — и на нее распространяются льготы.

Общая начисленная за 2023-й год сумма налога на недвижимость для 62 объектов составила 321 100 евро.

Обобщая полученную информацию о применении налога на недвижимость, Министерство финансов пришло к выводу, что существует задолженность по налогу на недвижимость по 35 таким объектам (56,5% из 62 объектов недвижимости), составляет 40 тысяч евро или 12% от общей начисленной суммы. Самоуправления сообщили, что начата административная деятельность по взысканию неуплаченного налога.

Минфин сообщает, что из упомянутых 35 объектов недвижимости, по которым имеется задолженность, 28 объектов недвижимости связаны с одним лицом, которое находится под санкциями. Это лицо является является бенефициарным владельцем юридических лиц, которым, в свою очередь, принадлежат эти объекты недвижимости. Имя бенефициара не называется.

Общая кадастровая стоимость 73 объектов недвижимости составляет 58,5 миллиона евро. При этом кадастровая стоимость 62 объектов недвижимости, для которых начислен налог за 2023 год, составляет 22,2 миллиона евро. То есть, суммарная кадастровая стоимость 11 объектов, освобожденных от уплаты налога, выше чем 62 объектов, с которых налог уплачивается.

Государственная земельная служба предоставила также Минфину информацию о том, что ни один из этих 73 объектов недвижимого имущества не имеет коэффициента снижения кадастровой стоимости, применяемого при расчете кадастровой стоимости. Один из этих 73 объектов недвижимости имеет зарегистрированное обременение "Территория и объекты памятников архитектуры местного значения", однако в связи с данным обременением не применялся понижающий коэффициент кадастровой стоимости.

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