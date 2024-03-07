Foto: Valsts prezidenta kanceleja. Ilmārs Znotiņš

Министерство внутренних дел (МВД) должно представить свое видение повышения зарплат в ближайшие годы, чтобы иметь возможность привлечь недостающие кадры и продолжать качественно развивать способность Латвии противостоять гибридным угрозам, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, встретившись в четверг с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом ("Новое Единство").

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, на встрече обсуждалась ситуация с внутренней безопасностью и готовность служб внутренних дел к обеспечению общественной безопасности.

Президент поблагодарил МВД за активную роль в расследовании нападения на Музей оккупации Латвии, Козловскис со своей стороны информировал о готовности служб противостоять дальнейшим провокациям, а также о мерах по предотвращению незаконного пересечения границы.

Ринкевич призвал службы МВД оставаться в состоянии повышенной готовности и отвечать на провокации. Президент также снова заявил, что нужна твердая позиция в борьбе с преступлениями на почве ненависти и преступлениями против национальной безопасности.

В ходе встречи президент отметил, что система гражданской обороны и безопасность должны быть совместным делом государства, самоуправлений и общества в целом. Он положительно оценил начатую практическую работу по созданию убежищ и реорганизации государственной системы кризисного управления.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit