Министерство внутренних дел (МВД) должно представить свое видение повышения зарплат в ближайшие годы, чтобы иметь возможность привлечь недостающие кадры и продолжать качественно развивать способность Латвии противостоять гибридным угрозам, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, встретившись в четверг с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом ("Новое Единство").

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, на встрече обсуждалась ситуация с внутренней безопасностью и готовность служб внутренних дел к обеспечению общественной безопасности.

Президент поблагодарил МВД за активную роль в расследовании нападения на Музей оккупации Латвии, Козловскис со своей стороны информировал о готовности служб противостоять дальнейшим провокациям, а также о мерах по предотвращению незаконного пересечения границы.

Ринкевич призвал службы МВД оставаться в состоянии повышенной готовности и отвечать на провокации. Президент также снова заявил, что нужна твердая позиция в борьбе с преступлениями на почве ненависти и преступлениями против национальной безопасности.

В ходе встречи президент отметил, что система гражданской обороны и безопасность должны быть совместным делом государства, самоуправлений и общества в целом. Он положительно оценил начатую практическую работу по созданию убежищ и реорганизации государственной системы кризисного управления.

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