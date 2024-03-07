Вступление Швеции в НАТО в качестве 32-го члена альянса — отличная новость для безопасности Латвии, региона Балтийского моря и альянса в целом, заявила премьер-министр Эвика Силиня.

Латвийский премьер поздравила с этим историческим событием премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона. Силиня подчеркнула, что Латвия активно поддерживала членство Швеции в НАТО.

Латвия и Швеция давно сотрудничают в рамках двусторонних отношений, в формате Северных стран, Балтии и в Европейском союзе. Страны также являются партнерами в сфере безопасности, поэтому членство Швеции в НАТО сделает наше сотрудничество в области обороны еще более тесным, заявила премьер.

Также Силиня еще раз поприветствовала решение Швеции разместить в Латвии свой контингент в рамках военного присутствия союзников под руководством Канады.

Как писал портал Delfi, о вступлении в силу документов о присоединении Швеции к альянсу в четверг, 7 марта, сообщил Госдепартамент США.

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