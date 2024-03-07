Сейм в первом чтении поддержал поправки в Закон о ветеринарной медицине, предусматривающие чипирование и регистрацию не только собак, но также котов и кастрированных кошек.

Планируется, что рожденных до 30 июня текущего года котов и проживающих дома кастрированных кошек нужно будет чипировать и зарегистрировать в базе данных регистра домашних животных Центра сельского хозяйства до 30 июня 2027 года.

Изменения в Законе о ветеринарной медицине связаны с поправками к Закону о защите животных. Планируется, что оба закона вступят в силу одновременно.

В аннотации законопроекта сказано, что устанавливаются также дополнительные обязанности для владельцев. Например, размножение домашних животных допускается только при условии, что это не нанесет вред здоровью животного, соответствует его этологии и возрасту. Также запрещается использовать для размножения больных домашних животных, с врожденными патологиями и физиологически и генетически несовместимых животных.

В то же время у собак, кошек и кастрированных кошек одного семейства не должно быть более одного помета за год. При этом владельцу или обладателю животного следует обеспечить, чтобы запахи, шумы или крики домашнего животного не беспокоили соседей.

Предполагается, что Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) будет контролировать и надзирать за местами размножения животных. Кроме того, комиссия удвоит денежные штрафы за нарушение норм.

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