Foto: LETA
Поддержка Украины — это борьба за правосудие и справедливость, заявила заместитель председателя Сейма, руководитель латвийской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Занда Калниня-Лукашевица ("Новое единство").

На заседании Постоянной комиссии ассамблеи в Сенате Франции, в Париже, состоялись дебаты, посвященные двухлетию начала российской агрессии в Украине, сообщило агентство LETA со ссылкой на пресс-службу Сейма.

Представитель Латвии заявила, что чувство безнаказанности приводит к новым преступлениям, поэтому необходимо обеспечить справедливость и привлечь к ответственности всех виновных. Справедливость может быть обеспечена только победой Украины, подчеркнула Калниня-Лукашевич.

Депутаты выразили поддержку Украины и готовность добиться привлечения к ответственности России и всех ответственных к развязыванию войны лиц.

Калниня-Лукашевица до 7 марта принимает участие в работе ряда Комиссий в Париже, Франция. В Совете Европы 46 членов и 6 стран-наблюдателей. В Ассамблее страны представляют депутаты национальных парламентов.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit