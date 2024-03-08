На заседании Постоянной комиссии ассамблеи в Сенате Франции, в Париже, состоялись дебаты, посвященные двухлетию начала российской агрессии в Украине, сообщило агентство LETA со ссылкой на пресс-службу Сейма.
Представитель Латвии заявила, что чувство безнаказанности приводит к новым преступлениям, поэтому необходимо обеспечить справедливость и привлечь к ответственности всех виновных. Справедливость может быть обеспечена только победой Украины, подчеркнула Калниня-Лукашевич.
Депутаты выразили поддержку Украины и готовность добиться привлечения к ответственности России и всех ответственных к развязыванию войны лиц.
Калниня-Лукашевица до 7 марта принимает участие в работе ряда Комиссий в Париже, Франция. В Совете Европы 46 членов и 6 стран-наблюдателей. В Ассамблее страны представляют депутаты национальных парламентов.