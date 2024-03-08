Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") сравнила Россию с алкоголиком, поведение которого никогда нельзя предсказать, и соседние страны должны это осознавать. Об этом пишет LSM.lv.

В интервью Латвийскому радио Силиня отреагировала на тот факт, что утверждения о том, что мы в безопасности и восточная граница укрепляется, вызывают у части общества прямо противоположный эффект — чувство незащищенности. Политик подчеркнула, что обеспокоенные жители недостаточно проинформированы о происходящем.

"Мы живем рядом с соседом, который, можно сказать, как такой алкоголик или наркоман, действия которого мы не можем прогнозировать. Нужно осознавать, что мы живем рядом с Россией, Беларусью. Россия начала войну в Украине, и мы действуем по четкому сценарию. Мы построили сухопутную границу с Беларусью, сейчас строим границу с Россией. Укрепляем военный потенциал нашей границы. Мы следуем четкому плану", — отметила Силиня.

Премьер признала, что жители иногда живут "в своих пузырях и реалиях", поэтому она призвала Национальные вооруженные силы (НВС) и региональную прессу информировать о том, какие работы будут проводиться на восточной границе страны, чтобы "успокоить незнание жителей, поскольку не все читают социальные сети и пресс-релизы".

"Мы укрепляем себя, чтобы наши оборонные способности были едины во всей Балтии. И эти визуальные перемены фактически видны уже сейчас и будут видны еще больше в этом году", — подчеркнула премьер.

По словам Силини, заявление НВС о том, что сейчас нет причин для беспокойства, является реакцией на пропаганду России, которая пугает страны Балтии и НАТО. "Путин каждый год выступает как на выборах и пытается терроризировать находящиеся вокруг страны", — добавила министр.

Она подчеркнула, что в Латвии восстановлена обязательная военная служба, увеличено финансирование обороны, поэтому "у нас нет оснований себя упрекать в том, что мы делаем недостаточно" для укрепления своей безопасности и обороны.

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