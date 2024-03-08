Латвия стала первой страной Евросоюза (ЕС), которая ввела запрет - вступающий в силу с сегодняшнего дня - на ввоз фруктов и овощей из Российской Федерации и Республики Беларусь. Хотя вначале планировалось, что запрет будет распространяться только на зерновые, но позже решили распространить его и на другие продукты питания. Это ограничение касается всех — и предпринимателей, и частных лиц, сообщает Rus.LSM со ссылкой на Латвийское телевидение.

Латвия в прошлом году стала лидером среди стран ЕС по импорту сельскохозяйственной продукции и продовольствия из РФ, импортировав товаров на 335 миллионов евро. Большую ее часть — 196 миллионов евро — составили товары, которые сейчас запрещены. С сегодняшнего дня из РФ и Беларуси нельзя ввозить грибы, овощи, такие как картофель, морковь, лук, помидоры, огурцы, все виды ягод и фруктов, в том числе сушеные, орехи, все крупы и некоторые кормовые продукты.

Но есть продукты питания, которые по-прежнему можно импортировать. В списке нет ни мясных и молочных продуктов, нет и различных лекарственных растений. Правда, все это могут исправить поправки, которые правительство может внести в любое время “в соответствии с национальными интересами Латвии”, отметила представитель Министерства земледелия Даце Фреймане.

Ограничение на импорт распространяется в основном на свежую продукцию, а значит если свежие огурцы в Латвию из Беларуси или РФ ввозить нельзя, то маринованные — можно. Поскольку запрет распространяется на всех — и на юридических, и на физических лиц, — ограничение касается не только фермеров, но и туристов. Так как, по-прежнему есть латвийцы, которые в поисках более низких цен ездят за покупками в Беларусь.

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