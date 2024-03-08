Правоохранительные учреждения Украины расследуют уголовный процесс о поставке, произведенных на территории самой Украины лекарств, армии России. Латвийское радио (LR) в Украине выяснило, что подозрения связаны с поставкой препарата для анестезии, произведенного заводом Novofarm-biosintez в Житомирской области, российскому предприятию Alba medikal, которое обслуживает Министерство обороны РФ. В схемах незаконной поставки лекарств фигурирует зарегистрированная в Латвии фирма Gentmed, пишет портал LSM.lv.

Во второй половине января в Медийном центре в Киеве состоялась пресс-конференция руководства правоохранительных учреждений Украины. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, говоря о самых громких делах, упомянул о нечестных украинских предпринимателях, которые ради прибыли помогают врагам. В этом контексте была упомянута и Латвия.

В Украине была открыта схема незаконной поставки медикаментов, произведенных в стране, армии России.

"Задокументирована передача материальных ресурсов стране-агрессору, которую производили должностные лица украинского предприятия, специализирующегося на производстве медикаментов. Конкретно — для общей анестезии. Медикамент поставляли России через подконтрольное предприятие в Латвии. Более чем 120 тысяч флаконов оказались в аптечках российских солдат", — сказал Костин.

На пресс-конференции Костин не назвал украинское предприятие.

Однако в июльском пресс-релизе Служба безопасности Украины сообщала, что деловым партнером украинской компании в России выступило учреждение, выполняющее госзаказ Минобороны РФ. Должностные лица украинского предприятия предприятие разработали механизм обхода санкций. Для этого они вместе со своими соучастниками в России привлекли несколько подконтрольных торговых структур на Ближнем Востоке и в Европейском Союзе. Сначала украинские лекарства доставляли по адресам этих иностранных компаний, но затем накладные были изменены и продукция отправлена ​​реальным покупателям из России, говорилось в релизе.

Латвийское радио выясняло, что речь идет об украинском производителе медикаментов — Novofarm-biosintez. Компания работает на западе Житомирской области, в двух с половиной часах езды от Киева.

Сейчас в Украине продолжается досудебное расследование. В июле прошлого года арестованы директор фирмы Валерий Перерва и менеджер компании, третий подозреваемый — акционер Novofarm-biosintez Сергей Губенко — объявлен в розыск.

Губенко является владельцем латвийского SIA Gentmed, которое, по мнению правоохранительных органов, использовалось для обхода моратория и поставки лекарств своему партнеру в России — Alba medikal.

Латвийское предприятие Губенко зарегистрировал в неком многоквартирном доме в Юрмале. Компания

Gentmed учреждена в сентябре 2022 года — через полгода после начала войны в Украине. В правлении работает некий российский гражданин Николай Молчанов. В постановлении суда о применении меры пресечения к Губенко упомянуто, что директором этой фирмы является сотрудник Alba medikal.

В Регистре предприятия не указан ни номер телефона, ни электронная почта SIA Gentmed — и связаться с представителями компании невозможно, отмечает Латвийское радио.

Отсутствие публичных контактов не мешает фирме работать. За пару месяцев 2002 года начавшая деятельность с нуля компания заработала 58 тысяч евро. Отчет за прошлый год пока не доступен.

В свою очередь, украинская компания Novofarm-biosintez считает, что подозрения правоохранительных органов в ее адрес совершенно необоснованные. Юрист компании Надзия Филиппова утверждает, что фирма работала с Россией до полномасштабного вторжения в Украину — поставляла лекарства, поскольку запрета на торговлю с РФ не было.

"Когда 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение, ни одного флакончика — у нас там (в России) зарегистрированы два медикамента — мы для их нужд не изготовили и не поставили. То, что было произведено до войны и нам нужно было это доставить — мы это все отправили на украинский рынок и у этого всего есть подтверждающие документы", — заверила Латвийской радио юрист Novofarm-biosintez.

Фото ампулы с лекарством производства Novofarm-biosintez, на которой значится этикетка "Произведено по заказу Министерства обороны России", Филиппова назвала фальсификацией.

Работники компании Novofarm-biosintez утверждают, что задержанный директор фирмы Валерий Перерва — настоящий патриот Украины, и целью деятельности предприятия всегда была помощь Украине в войне.

Латвийское предприятие, по словам Филипповой, использовалось, чтобы получить долг от российской компании Alba medikal, которая в 2023 году больше не могла осуществлять переводы украинцам из-за ограничений и санкций, введенных в отношении банков.

"У нас должно было быть дальнейшее сотрудничество с латвийской фирмой — они должны были поставлять нам субстанцию ​​AFI, из которой мы делаем лекарства. Но поставок не было", — сказала юрист.

Латвийское радио обратилось к Службе государственной безопасности (СГБ) нашей страны с просьбой прокомментировать возможную схему обеспечения армии России медикаментами через Балтию.

"Так как в конкретном случае расследование проводят правоохранительные органы Украины, Служба государственной безопасности от комментариев воздержится. Можем подтвердить, что Служба госбезопасности оценит причастность зарегистрированного в Латвии предприятия к возможной незаконной деятельности", — ответила Латвийскому радио СГБ.

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