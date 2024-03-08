В Латвийском центре инфектологии Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) на этой неделе извлекли и отправили на исследование первого клеща в 2024 году, сообщило агентство LETA.

Сезон активности клещей в Латвии длится обычно с начала апреля до конца октября, при благоприятных погодных условиях период может быть и дольше. Клещи становятся активны, когда снег растаял, а температура воздуха превышает 3-5 градусов тепла.

В 2023 году в RAKUS лечились 99 пациентов с клещевым энцефалитом, у 27 пациентов была обнаружена болезнь Лайма, и у одного — эрлихиозная инфекция. В 2023 году медики RAKUS сняли с пациентов 1254 клеща. В прошлом году в лаборатории Латвийского центра инфектологии на предмет клещевого энцефалита изучали 199 клещей, из них инфицированным оказался один. На предмет болезни Лайма исследовали 288 клещей, из которых инфицированными оказались 70 или 30,7%.

Врачи RAKUS напоминают, что клещевой энцефалит и болезнь Лайма может вызвать тяжелые последствия, поэтому важно себя защитить. После прогулок на природе надо проверить, не принесли ли вы с собой клеща. Очень важно вакцинироваться против клещевого энцефалита, и это можно сделать в течение всего года. В случае, если вас укусил клещ, нужно следить за самочувствием, и при появлении таких признаков как головная боль, повышение температуры, боли в теле или повышенная утомляемость, немедленно обратиться к врачу.

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