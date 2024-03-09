В понедельник, 11 марта, в Юрмале начнутся работы по реконструкции железнодорожного переезда в Дзинтари. В выходные начнут устанавливать дорожные знаки, ограничивающие движение. Путепровод будут ремонтировать до конца 2025 года. В капитальный ремонт моста планируют вложить 9 миллионов евро.

На время ремонтных работ перекроют две полосы из четырех. Автомобильное движение будет обеспечено только по одной полосе в каждом направлении — а не в двух полосах, как обычно, — по левой стороне переезда. Предельная скорость на мосту будет снижена до 30 км в час (сейчас действует ограничение в 50 км в час).

Юрмальское самоуправление просит водителей учесть, что теперь для пересечения путепровода потребуется больше времени, особенно в часы повышенного движения — с утра, вечером и в выходные дни. Поэтому поездки стоит планировать с запасом времени. Весной и перед началом летнего сезона это особенно актуально, так как поток транспорта с отдыхающими в выходные дни увеличивается в разы.

Foto: Jūrmalas dome

Такая организация движения будет актуальна до конца 2024 года — когда завершат ремонт первой части путепровода, в направлении из Риги в Майори. С начала 2025 года будут начаты работы по реконструкции второй части переезда, уже по направлению от Майори в Ригу.

В ходе реконструкции моста полностью перестроят покрытие проезжей части, восстановить конструкции и опоры, проведут новую систему отвода дождевой воды, установят новые защитные ограждения и щиты для безопасности движения, а также поменяют систему освещения на энергоэффективные фонари. Завершить реконструкцию планируют к концу 2025 года.

Foto: Būvprojekta autora SIA “3C” vizualizācija

Как сообщал портал Delfi со ссылкой на исполнительного директора Юрмальской думы Эдгара Стобовса, в капитальный ремонт моста планируют вложить 9 миллионов евро. Город уже взял кредит, провел конкурс на ремонт моста и заключил договор со строительной компанией.

Автор проекта — предприятие "3C", исполнитель работ — объединение поставщиков "RTBB", строительный надзор обеспечивает "Firma L4".

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