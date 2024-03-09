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Дождь, грязь, лед, туман… Когда речь идет о спасении человеческой жизни, все препятствия преодолимы, заявили в Службе неотложной медицинской помощи, публикуя фото дорог, по которым бригадам медиков весной приходится ездить на вызовы.

Ранней весной, особенно в сельских регионах, водителям приходится иметь дело с глубокой грязью, в которой микроавтобус скорой помощи, скорее всего, завязнет. В таких случаях водителю приходится откапывать машину лопатой, если же это не помогает, на помощь приходит Государственная пожарно-спасательная служба. Зачастую в ситуации, когда на счету каждая минута, медикам приходится преодолевать остаток пути к пациенту пешком.

Как и каждую весну, водители и перевозчики должны помнить, что грунтовые дороги могут стать непроезжими, и вводятся ограничения по весу транспортных средств в 10 тонн. В настоящее время ограничения действуют на более чем 460 участках грунтовых дорог, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi. Ограничения не распространяются на оперативный и общественный транспорт, перевозчиков свежего молока, а также транспорт, который вывозит павший скот.

На грунтовых дорогах в период весенней распутицы невозможны никакие работы по улучшению их состояния — нужно ждать, пока дороги подсохнут. Об участках дорог, потерявших несущую способность, LVC просит сообщать на круглосуточный информационный телефон 80005555.

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