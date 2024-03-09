Ранней весной, особенно в сельских регионах, водителям приходится иметь дело с глубокой грязью, в которой микроавтобус скорой помощи, скорее всего, завязнет. В таких случаях водителю приходится откапывать машину лопатой, если же это не помогает, на помощь приходит Государственная пожарно-спасательная служба. Зачастую в ситуации, когда на счету каждая минута, медикам приходится преодолевать остаток пути к пациенту пешком.
На грунтовых дорогах в период весенней распутицы невозможны никакие работы по улучшению их состояния — нужно ждать, пока дороги подсохнут. Об участках дорог, потерявших несущую способность, LVC просит сообщать на круглосуточный информационный телефон 80005555.
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