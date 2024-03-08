В пятницу во многих странах, включая Латвию, отмечается Международный женский день. Традиционно к 8 марта каждый год женщинам чаще всего дарят цветы. В свою очередь, в Марше солидарности за равенство в Риге приняли участие около 150 человек, сообщает агентство LETA.

В этом году марш солидарности женщин, организованный центром Marta, выступил за прекращение насилия в отношении женщин и в семье.

У участников в руках были плакаты с надписями: "Женщина не виновата", "Настоящие мужчины выступают за права женщин", "Если бьешь, значит не любишь", "Не замечать — значит поддерживать насилие". В марше участвовали не только женщины, но и мужчины.

К участникам марша обратились представительница центра Marta Беата Йоните, соосновательница общества "Женщинам повезло" Марте Крауиня, начальник Тукумского районного отделения полиции Земгальского регионального управления Янекс Бахс, режиссер фильма "Признание моего детства" Эмилия Каретникова.

И это 8 марта не обошлось без букетов цветов в руках как мужчин, так и женщин. Из-за чего создавалось впечатление, что "город утопал в цветах": мужчины традиционно приобретали цветы и дарили женщинам. На улицах было видно много улыбок и счастливых лиц.

Впервые День женщин стали отмечать в США, когда в 1909 году Американская социалистическая партия объявила последнее воскресенье февраля Национальным женским днем, а 27 августа 1910 года в Копенгагене на Международной социалистической женской конференции немецкая социалистка Клара Цеткин предложила начать отмечать международный день солидарности женщин.

Ее поддержала член Центрального комитета Социал-демократической партии Германии Хелена Гринберга. Изначально дата праздника была установлена на 19 марта, но с 1914 года в большинстве европейских стран этот праздник отмечается 8 марта.

Поделившись записью Латвийского национального архива (LNA) на Facebook, историк Инета Липша указывает, что "в межвоенный период в Латвии этот день организовывал "Женский центр" под руководством Клары Калныни. В Латвии международный социалистический женский день в 20–30-х годах никогда не отмечался 8 марта, это происходило в другие даты".

В своей записи историк отмечает, что в Латвии, как и в других странах Европы, идеи женского дня пропагандировались социалистками. Основной целью этого дня было актуализирование принципа гендерного равенства, в основном в вопросах трудовых прав и других социально-экономических вопросах.

Клара Калниня в 1934 году, описывая последний отмеченный в межвоенный период в Латвии женский день, сказала: "В этот день женщины размышляют о своем положении, напоминают об этом другим. У женщины есть что-то особенное сказать. Что-то заставляет ее делать больше, чем других, больше, чем мужчин" (Sievietes Pasaule, 1934, 1 апреля).

Вот что пишет популярный переводчик Сильвия Брице в своем посте "Почему мне нравится Международный женский день" на странице "Facebook": "Пусть Роза и Клара горят в аду. Вот уже во многих странах, где я знаю, например, в Германии и особенно в Италии, 8 марта не слышно никаких коммунистических лозунгов. Те, кто тут упоминает коммунизм, никогда не понимали, что такое настоящий коммунизм".

"Речь идет о женщинах. Мне было приятно, нет, даже "волнующе" видеть как внимательно мужчины сегодня выбирают цветы в магазинах. И только не надо втирать "женщину нужно уважать каждый день!" и тому подобное. Ни один мужчина не способен помнить все это каждый день, а вот здесь — аллилуйя! — перед ним — календарная дата!" — подчеркивает она.

"В молодости работала в издательстве и совершенно не помню ни одного "пьяного мужчину с увядшими тюльпанами". Все еще храню подаренные книги с автографами коллег из издательства и наших авторов" — добавляет Брице.

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