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Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в конце февраля этого года увеличился на 0,1 процентного пункта по сравнению с концом января и составил 5,8% экономически активного населения, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (ГАЗ).

В конце февраля 2024 года в ГАЗ был зарегистрирован 51 991 безработный, что на 794 человека больше, чем месяцем ранее, когда в агентстве было зарегистрировано 51 197 безработных.

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце февраля по-прежнему был в Рижском регионе — 4,3% от экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта больше, чем месяцем ранее, а самый высокий уровень зарегистрированной безработицы был в Латгальском регионе — 11,3% (+0,1 процентного пункта).

В феврале уровень зарегистрированной безработицы в Курземе увеличился на 0,1 процентного пункта и составил в конце месяца 5,9%. В Земгале уровень зарегистрированной безработицы на конец февраля составил 5,7% от экономически активного населения, как и месяцем ранее, а в Видземе — 6,2% (+0,1 процентного пункта).

В конце прошлого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 5,7% от экономически активного населения.

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