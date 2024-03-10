Латвийские студенты могут подать заявку на стипендиальную программу France Excellence Europa, чтобы получить стипендию для обучения в магистратуре одного из высших учебных заведений Франции, сообщили агентству LETA в Государственном агентстве развития образования (VIAA).

Стипендия включает в себя несколько преимуществ, в том числе шестимесячное пособие на обучение в размере 6850 евро и единовременное пособие на жилье в размере 1700 евро. Стипендия присуждается на срок 12-24 месяца.

Студенты могут подать заявку на стипендию в следующих областях обучения: культура и наследие, образование, педагогика, французский язык и цивилизация, иностранные языки и цивилизации и европейские исследования, право и политология, здравоохранение, экология, информатика.

Чтобы подать заявку на стипендию, заявитель должен быть в возрасте от 18 до 26 лет на момент начала прохождения практики, а также быть зачисленным во французское высшее учебное заведение на первый или второй год обучения в магистратуре академической программы на 2024/25 учебный год.

Кандидаты не могут быть выпускниками французских университетов или в настоящее время зарегистрированными во Франции для получения диплома, выданного французским учреждением, а также не могут быть стипендиатами Erasmus+, AUF или другой программы Министерства Франции.

Подать заявку на стипендию на обучение во Франции можно до 29 марта.

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