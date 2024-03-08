После начала вторжения России в Украину поставки в РФ марганцевой руды, необходимой для оружейной промышленности, резко возросли. Причем с прошлого года часть поставок осуществляется через порт Силламяэ, находящийся под опекой бывшего премьер-министра Тийта Вяхи. Также руда идет и через Латвию, сообщает Postimees.

Россия почти полностью зависит от импорта марганца. И хотя в стране имеются небольшие запасы марганца, их добыча не развита на промышленном уровне. По предварительным данным, в 2023 году Россия импортировала два миллиона тонн марганцевой руды, что является рекордным объемом. Марганцевая руда используется при производстве высококачественной стали, необходимой для изготовления стволов орудий, бронетехники и гусениц для боевых машин.

Эксперт по вопросам безопасности и экономики Райво Варе предположил, что увеличение импорта марганцевой руды в Россию связано с потребностями войны.

Россия импортировала большую часть своей марганцевой руды из ЮАР, Габона, Бразилии и Кот-д’Ивуара.

По разным причинам суда с этим грузом не заходят напрямую в российские порты, поэтому марганец приходится перегружать в поезда, направляющиеся в Россию.

По данным Postimees, почти 90% из двух миллионов марганцевой руды, экспортированных в Россию в прошлом году, было перевалено через Эстонию и Латвию. Большая часть таких грузов переваливается в портах Риги и Вентспилса, но с прошлого года марганцевая руда перед отправкой в Россию также выгружается и хранится в порту Силламяэ.

Латвийская государственная железнодорожная компания LDz Logistika — одна из нескольких латвийских компаний, участвовавших в перевозке марганцевой руды в Россию. Уже в 2018 году компания начала принимать суда, перевозящие марганцевую руду из Африки. С началом повторного вторжения в Россию объем таких грузов резко увеличился. Из-за растущего спроса цена на марганец выросла со 150 долларов США за тонну (до войны) до 300-350 долларов.

Журналисты Postimees обратились за комментариями в Министерство сообщения Латвии и компанию LDz, однако оба учреждения так и не дали ответ до начала публикации.

Известно, что год назад LDz прекратила оказание услуг по хранению марганцевой руды. Марганцевая руда, хранящаяся у LDz, в основном транспортировалась крупнейшему в России производителю железных сплавов — Челябинскому электрометаллургическому комбинату, заказчиком которого уже давно является российский оборонный комплекс.

С 2023 года марганцевая руда также поставляется в Челябинск через предприятие Вехи — Silsteve. В прошлом году через Silsteve

в Челябинск было отправлено около 400 тысяч тонн марганцевой руды.

Postimees не располагает информацией о том, сколько Silsteve заработало на таких сделках, но их общая стоимость превышает 100 миллионов евро. В 2022 году частично принадлежащая Вехи портовая компания получила на сделках с Россией 624 000 евро, то есть в прошлом году сумма значительно выросла за счет увеличения объема сделок.

Вехи, который был премьер-министром Эстонии в 1995-1997 годах, отказался комментировать Postimees деятельность компании, подчеркнув, что "все компании соблюдают эстонские законы, в том числе эстонский санкционный закон".

Бывший премьер-министр владеет 50% акций Silsteve. Другая половина компании принадлежит Евгению Малову и Глебу Каткову, которые являются реальными бенефициарами владельцев Silsteve — Famer Holding и Optial Holding. Отец Каткова, Андрей Катков, является членом правления Silsteve. Эта же бизнес-группа также владеет портом Силламяэ.

В 80-х годах прошлого века Андрей Катков и Малов работали вместе с известным ныне российским олигархом и шестым по богатству человеком Геннадием Тимченко, позже они вместе занимались

нефтяным бизнесом. Катков и в последующие годы поддерживал тесные деловые связи с Тимченко.

В 1998 году Катков и Тимченко основали клуб дзюдо "Явара Нева", которым сейчас управляет Аркадий Ротенберг, олигарх, близкий к Владимиру Путину. Путин также является почетным президентом клуба.

Эксперт по вопросам безопасности и экономики Варе говорит, что

Малов и Катков со временем отказались от сотрудничества и расстались с Тимченко. Варе признал, что неизвестно, насколько тесны в настоящее время связи этих двух бизнесменов с российской элитой.

Стоит отметить, что международные санкции не запрещают транспортировку марганцевой руды в Россию.

На вопрос Postimees об этической стороне такой перевозки член правления Silsteve Янус Паас ответил, что "марганцевая руда не находится под санкциями, а общедоступная информация показывает, что она в основном используется в черной металлургии для десульфурации и раскисления".

Объясняя, почему такой важный для российской военной промышленности товар, как марганец, не попал в список санкционного, эксперт Варе предположил два сценария: санкционным органам физически невозможно охватить все отрасли, и "в худшем случае есть действия взаимной выгоды".

Керстин Мересма, представитель Министерства иностранных дел Эстонии, подчеркнула, что Евросоюз не ввел запрет на экспорт марганца, но такой запрет существует на оксиды марганца.

"Эстония предложила ввести полное торговое эмбарго в отношении России на уровне Евросоюза, но пока государства-члены не пришли к консенсусу по этому предложению. Мы продолжаем работать над этим. Мы также постоянно предлагаем ввести дополнительные торговые ограничения", — резюмировала министр.

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