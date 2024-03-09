Столкновения с другими транспортными средствами и различными объектами в условиях скользкой дороги и плохой видимости, разбитые лобовые стекла, повреждения шин и дисков на некачественном дорожном покрытии — зима каждый год преподносит водителям множество неприятных сюрпризов.

Страховая компания Balta минувшей зимой выплатила 8 млн евро возмещений за ремонт транспортных средств, а количество аварий, связанных с некачественным дорожным покрытием, выросло на 53%.

В декабре прошлого года и в первые два месяца этого года заявки на возмещения чаще всего подавались за ущерб транспортному средству, возникший в результате столкновения с другим транспортным средством, наезда на какой-либо предмет, а также повреждения лобового стекла. В каждом из трех типов аварий повреждено более 1000 автомобилей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года самые частые причины страховых случаев остались теми же, а вот сумма выплаченных возмещений выросла на 24%. Минувшей зимой больше всего выросло количество аварий по причине плохого дорожного покрытия — на 53% и на 18% — количество столкновений с другим транспортным средством.

Однако это не единственные причины, по которым автовладельцам приходится обращаться к страховщикам. Например, в январе этого года очень резко менялась температура воздуха, что отразилось на качестве дорожного покрытия и хорошо видно по увеличению количества повреждений шин и дисков.

"Ясно, что зима — не лучшее время для вождения автомобиля, и понятно облегчение водителей при наступлении хорошей погоды и их нетерпение в ожидании ранней весны. Однако я бы советовал не спешить с переходом на летние шины, поскольку температура воздуха в утренние часы еще долго может быть ниже нуля, поэтому условия вождения будут больше похожи на зимние. Следует также помнить, что весна — это время, когда свое участие в дорожном движении возобновляют те, кто не ездит зимой, поэтому следует учитывать, что навыки вождения в это время не у всех водителей одинаковы — некоторым их приходится вспоминать", — говорит руководитель отдела транспортных продуктов и подписания рисков Balta Кристапс Лиециниекс.

Чтобы автомобиль безопасно ездил весной, специалисты рекомендуют тщательно его почистить, уделив особое внимание днищу, чтобы освободить его от соли, которая могла скопиться там за зиму. Также следует помнить, что весна — это сочетание яркого солнца и мокрой дороги, что вызывает необходимость чаще чистить лобовое стекло, поэтому следует следить за тем, чтобы жидкости для мытья окон было достаточно, а дворники не были изношены и способны выполнять возложенную на них задачу.

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