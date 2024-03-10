С 2020 года Рижский университет имени Страдиня (RSU) участвует в международном исследовании сферы ухода за женщиной и ребенком IMAGINE EURO. Руководителем этого проекта в Латвии является доцент кафедры акушерства и гинекологии RSU Элизабете Пумпуре. С 2020 года исследование проводится в 22 европейских странах и изучает различные аспекты родовспомогательной медицины, говорится на сайте RSU.

В Латвии проект координирует RSU, а в его команду входят опытные исследователи, такие как профессор Даце Резеберга, а также студенты и резиденты университета.

В 2014 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила проблемы в сфере ухода за матерью и ребенком в Европе, а в 2016 году разработала рекомендации о том, каким должен быть положительный опыт родов. На их основе была создана анкета с 40 критериями, которая охватила четыре раздела: оценка качества медицинской помощи, доступность человеческих ресурсов и обеспечение инфраструктуры, а также изменения, связанные с Covid-19. Например, анкета содержит вопросы о физическом и эмоциональном насилии во время родов, несогласованных манипуляциях, проблемах грудного вскармливания, запрете матери находиться рядом с ребенком в первые часы после родов и запрете находиться с партнером в родильном доме.

Женщинам в Латвии было предложено не только заполнить анкету, но и поделиться ею в социальных сетях. Такой подход к отбору респондентов был во всех странах, участвовавших в исследовании. Анкета доступна на 25 языках, но цель состоит в том, чтобы получить полную картину всей Европы. Вопросы о Covid-19 уже удалены из анкеты, как неактуальные. Конкретных сроков проведения исследования нет — оно началось в 2020 году и страны до сих пор присоединяются к нему.

Участие RSU в исследовании началось по инициативе Пумпуре: "Я видела, как моя коллега из Словении делилась этой анкетой в интернете. При поддержке заведующей кафедрой, профессора Даце Резеберги мы выполнили все формальности, и Латвия стала участницей этого исследования через RSU. Обеспечение преемственности важно в нашей исследовательской команде, поэтому мы привлекли к исследованию как резидентов и студентов-медиков, так и будущих акушерок".

В настоящее время в исследовании собраны данные о родах с марта 2020 года. Как отметила Пумпуре, основными преимуществами исследования являются возможность распознать проблемы в родовспомогательной медицине и, следовательно, принять разумные меры для их предотвращения, получить международный опыт от коллег из других стран и сравнить данные. Сбором и единой обработкой этих данных занимаются ведущие партнеры проекта из Италии. Также исследование позволяет оценить ситуацию и изменения в сфере родовспомогательной медицины не только во время пандемии Covid-19, но и после нее, подчеркнула Пумпуре.

В настоящее время Центр профилактики и контроля заболеваний включил вопросы этой анкеты в свой опрос об опыте пациентов.

Согласно данным исследования, около 17% женщин подвергались физическому, вербальному или эмоциональному насилию во время родов. Около 30% респондентов отметили отсутствие эмоциональной поддержки.

Более 35% респондентов признали, что поддерживающим лицам следует проводить больше времени с молодой матерью. Недостаточная поддержка грудного вскармливания была одним из наиболее тревожных вопросов и указывает на серьезную проблему — 32,7% женщин признались, что помощь не всегда была доступна и не было никакой информации о преимуществах исключительно грудного вскармливания.

Вызывает тревогу и то, что 60-70% мам не знают, что делать, если после родов появилось кровотечение или температура, каковы тревожные признаки ухудшения здоровья ребенка. Чтобы изменить это, достаточно простого решения — информативного буклета, дополняющего информацию, предоставленную врачом.

Исследование показывает, что уровень насилия и других проблем в сфере родовспомогательной медицины ниже в других европейских странах. Идеальной ситуации не существует нигде. По показателям насилия Латвия находится в середине (17%), у нас не самая худшая ситуация в Европе, но определенно есть куда стремиться.

Есть страны, где показатели лучше, например, Норвегия (8,1%), Люксембург, Швейцария (9,6%), Словения (11%). Есть страны, в которых ситуация хуже, например, Босния и Герцеговина (30,5%) и Сербия (23%).

В ходе исследования уже получено 75 000 анкет, в том числе 7000 из Латвии. В ближайшее время исследовательская команда RSU планирует проанализировать данные и сравнить, улучшились ли показатели после пандемии Covid-19.

Следующие шаги будут включать информирование медицинских работников о выявленных проблемах и обмен историями из опыта молодых матерей. Руководитель проекта в Латвии Элизабете Пумпуре подчеркнула необходимость сотрудничества с коллегами из других стран в целях взаимного обмена опытом и улучшения сферы ухода за матерью и ребенком по всей Европе.

Однако Пумпуре отметила, что данные исследования не отражают опыт родов всех латвийских женщин, хотя было проанализировано 5-7% от общего числа родов в 2020 и 2021 годах. Поскольку анкета распространялась только в интернете — в соцсетях, на различных форумах, с помощью инфлюенсеров, 75% числа охваченных респондентов имеют высшее образование и родом из Риги.

"Мы не охватили женщин в сельских регионах и с более низким уровнем образования; выслушать их мнение будет будущей задачей исследования. Здесь нам бы помогло участие родильных отделений региональных больниц в анкетировании", — пояснила Пумпуре.

Также необходимо, чтобы в анкетировании участвовали специалисты по родовспомогательной медицине. В Латвии отклик пока небольшой и исследовательская команда RSU работает над тем, чтобы охватить этих специалистов.

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