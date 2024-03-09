На следующей неделе, 13 марта, комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям оценит инициативу граждан о медицинском обслуживании без очередей.

Сбор подписей за эту инициативу на портале Manabalss.lv был начат в 2016 году.

Автор инициативы Андрис Бачкурс считает, что ситуация с очередями в медицине не имеет смысла, поэтому необходимо создать электронную систему, чтобы все больницы, медицинские учреждения и поликлиники были связаны в единую э-систему, что позволит людям не записываться к врачу одной специальности в нескольких местах одновременно. Он также считает, что необходимо установить максимальное время ожидания, которое медицинские учреждения не должны превышать.

Бачкурс отмечает, что благодаря объединению клиник, больниц, медицинских центров и учреждений в единую электронную систему пациент не сможет записываться на одно и то же обследование в несколько мест одновременно, создавая очереди и отказывая в доступе тем, кто обратился в медицинское учреждение позже.

По мнению авторов инициативы, существующая система неэффективна, создает очереди, напряженность и подвергает пациентов риску. Те, кто не знает, как записаться на прием к врачу в электронном виде, могли бы сделать это по телефону, объясняет он. Данные будут вноситься в систему сотрудниками медицинского учреждения, в которое обращается клиент.

Обязательно должно быть установлено максимальное время ожидания медицинской услуги. Медицина не может быть лотереей, где первый обратившийся за услугой остается здоровым, подчеркивает представитель инициативы.

"Если население будет записываться на медицинские услуги в электронную очередь, мы сэкономим время, нервы и здоровье", — говорит Бачкурс, отмечая, что это позволит избежать случаев, когда люди записываются в несколько больниц одновременно и не приходят.

Установив максимальное время ожидания, пациенты смогут защитить свои права в суде за задержку медицинской услуги, а также назначить обследование раньше, если станет ясно, что государство не сможет гарантировать свои обязательства перед пациентом, считает автор инициативы.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!