В латвийских коммерческих банках — тысячи счетов, чьи владельцы умерли, а оформлять наследство родственники не хотят из-за небольших сумм накоплений. Поэтому Ассоциация финансовой индустрии призывает законодателей решить этот вопрос, сообщает со ссылкой на Латвийское радио 4 портал Rus.lsm.lv.

Закон требует от банков хранить невостребованные деньги в течение 60 лет, лишь затем они могут быть включены в доход кредитной организации.

Когда человек умирает, его близкие часто не подают заявление о признании своих прав на наследство, говорит старший советник по правовым вопросам aссоциации Эдгар Пастарс.

Сейчас по статистике около 70 тысяч умерших людей имеют деньги на счетах. Должен быть механизм, как эти деньги попадают из банков в государственную казну, если за этими деньгами долго никто не приходил.

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