Российские военные самолеты регулярно нарушают воздушную границу стран Балтии, случаются инциденты такого рода и на море, рассказала в передаче Rus.LSM.lv "ТЧК генеральный секретарь Латвийской Трансатлантической организации (LATO), преподаватель факультета политологии Латвийского университета Сигита Струберга. Об этом сообщает rus.LSM.

Защита воздушного пространства над Литвой, Латвией и Эстонией и территориальных вод Балтийского моря обеспечивается силами НАТО постоянно в порядке ротации с 2004 года.

С 2024 года латвийский аэродром в Лиелварде стал третьей базой воздушных сил НАТО в регионе. Латвия возьмет на себя обслуживание этой миссии на время ремонтных работ на базе Эмари в Эстонии — примерно на 9 месяцев.

По мнению Струберги, в постоянном присутствии истребителей союзников в Латвии нет необходимости: "во-первых, территория Балтийских стран в целом небольшая. Я считаю, патрулирование рассчитано так, чтобы хватило нам всем. Не думаю, что если что-то будет дублироваться, это даст больше гарантий безопасности! Тем более что Лиелварде не появилось на прошлой неделе".

"Лиелварде длительно развивалось — и, кстати, было несколько лет назад мишенью для российской пропаганды, когда российская пропаганда заявляла, будто на Лиелвардской базе проводятся какие-то эксперименты. Кстати, похожее говорилось и об Украине: что якобы проводятся эксперименты с биологическим оружием... То, что это патрулирование сейчас находится здесь, а потом будет переведено в Эстонию, не значит чего-то тревожного для нас", добавила генсек LATO.

"Ситуация с безопасностью не изменилась, не стала хуже. Что касается истребителей и других воздушных и морских судов РФ (нарушающих чужое территориальное пространство), это связано, во-первых, с учениями, с тестированием нашей реакции, а также с тем, что у нас рядом — Калининград. В некоторые моменты, когда поднимались тревоги в этой связи, это объяснялось тем, что их передвижения были связаны с Калининградом.

Так что это — учения, это "тестирование", которое проводит Россия, и я не думаю, что это сейчас куда-то исчезнет — мы наверняка услышим еще о подобного рода инцидентах", - сказала глава LATO.

"Они опасны в том случае, если возникает недоразумение (misperception), неверная оценка ситуации сторонами. В теории очень часто именно об этом предупреждают: что misperception в ситуации кризиса, который момент наступить, или при уже наступившем кризисе — это, например, неверно истолковать залет военного самолета (нарушение воздушного пространства), который на деле не предвещает ничего большего. Тут очень важно соблюдать спокойствие и внимательность. А если это станет серьезной угрозой — на это есть военные, которые отлично знают алгоритм действий", - подвела итог Сигита Струберга.

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