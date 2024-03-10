Представители Латвийского общества врачей, Латвийской ассоциации гинекологов и акушеров, Латвийской ассоциации акушерок, Латвийской ассоциации молодых врачей, общества Papardes zieds, общества "Центр MARTA" и сети Латвийской организации пациентов призывают Министерство здравоохранения, Министерство финансов, Министерство благосостояния и Комиссию Сейма по социальным и трудовым делам предусмотреть финансирование для обеспечения всех молодых женщин Латвии в возрасте до 25 лет противозачаточными средствами.

В своем письме организации актуализировали проблемные ситуации в связи с репродуктивным здоровьем жителей Латвии, особое внимание уделив репродуктивному здоровью несовершеннолетней молодежи, а именно на тот факт, что в Латвии зарегистрировано самое большое количество подростковых беременностей в странах Балтии. Из них ежегодно 100 несовершеннолетних девушек рожают ребенка, а 30% делают аборт. Например, в 2022 году беременные в возрастной группе 15-17 лет делали аборт 46 раз, а в возрастной группе 18-19 лет — 158 раз. В семи случаях беременные девушки были моложе 14 лет.

Врачи отметили, что значительное количество абортов может негативно повлиять на репродуктивную способность в последующие годы жизни. Между тем в 2022 году у девушек в возрасте до 17 лет родилось 94 ребенка (93 живорожденных), а возрасте 18-19 лет — 313 (310 живорожденных). Беременность в несовершеннолетнем возрасте связана с разными серьезными осложнениями, которые создают дополнительные расходы в здравоохранении:

смертность новорожденных (показатель на 60% выше, чем у матерей старше 24 лет);

неравенство в отношении здоровья (недоступность медицинских услуг, низкий уровень образования, плохое здоровье до беременности);

плохое сексуальное здоровье (ЗППП, бесплодие, перерыв между беременностями менее одного года);

плохое эмоциональное благополучие и психическое здоровье (в три раза выше риск послеродовой депрессии, плохое ментальное здоровье в течение трех лет после рождения ребенка, низкая самооценка).

Как подчеркнули в своем письме организации врачей, эта ситуация связана с недостаточными знаниями о репродуктивном здоровье, а также с тем, что у молодежи нет возможности купить необходимые противозачаточные средства. Проведенное в 2023 году исследование о факторах и привычках, влияющих на сексуальное и репродуктивное здоровье жителей Латвии, показало:

снижается использование презервативов среди сексуально активных 15-летних подростков;

прерванный половой акт является вторым по распространенности методом контрацепции, а использование этого метода среди подростков заметно увеличивается;

первые половые отношения часто не планируются, и во время них большинство не задумывается о предохранении и о том, что есть риск беременности;

наиболее распространенными причинами незапланированной беременности среди жителей в возрасте от 15 до 24 лет являются: неиспользование контрацепции, ошибки в использовании контрацепции и неправильно выбранный вид контрацепции;

средняя сумма, которую жители тратят на противозачаточные средства ежемесячно, составляет 5,50 евро. Это означает, что как минимум половина латвийцев не тратит деньги на противозачаточные средства.

В странах с наименьшим количеством несовершеннолетних беременных успешно реализуются различные профилактические меры, в том числе предоставляется бесплатная контрацепция и очень ранний доступ к бесплатной контрацепции для несовершеннолетних девушек, которые уже забеременели (сразу после родов или прерывания беременности).

В основных принципах общественного здоровья на 2021-2027 годы говорится, что в латвийском обществе существует достаточно плохое понимание вопросов сексуального и репродуктивного здоровья и необходимо найти возможность обеспечить оплачиваемые государством услуги по уходу за беременными и доступность контрацепции для женщин из группы риска социальной изоляции.

В центр MARTA все чаще обращаются и женщины, пострадавшие от насилия со стороны своего партнера во время беременности, а также женщины, которые забеременели в результате сексуального насилия. Доступность контрацепции и повышение осведомленности общества о репродуктивном здоровье, гендерном равенстве и согласии могли бы в долгосрочной перспективе предотвратить такие трагические ситуации, подчеркнули врачи.

Согласно данным статистики 2022 года, в Латвии проживало 98 009 девушек в возрасте 15-25 лет, из них 36 562 девушек в возрасте 15-18 лет, 56 447 — в возрасте 19-25 лет. По подсчетам врачей, для обеспечения контрацепции для всех молодых женщин в возрасте 15-25 лет, в бюджете здравоохранения должно быть предусмотрено около 2,6 миллиона евро.

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