В понедельник утром из-за неисправности контактной сети возможны перебои в движении поездов на участках Тукумс-Рига и Рига-Тукумс 2, сообщает AО Pasažieru vilciens в социальной сети Х (Twitter).

До устранения повреждений на участке Тукумс-Слока будут курсировать дизельные поезда. На станции Слока пассажиры могут пересесть на электропоезд.

В связи с этим возможны задержки поездов, поэтому предприятие просит пассажиров следить за актуальной информацией на своем сайте или в мобильном приложении Vivi.

Также из-за повреждения контактных сетей сегодня возможны задержки на маршруте Рига-Тукумс 2.

В ГАО Latvijas dzelzceļš сообщили, что повреждение контактной сети на участке Тукумс 2-Слока частично устранено, однако до полной его ликвидации влияние на движение поездов на линии Рига-Тукумс сохранится в течение всего дня.

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