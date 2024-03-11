30 лет относительного мира закончились, заявил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс.

По его словам, мир из-за различных процессов становится все более беспокойным, небезопасным и нестабильным. Тот факт, что Россия смогла преобразоваться в военную экономику, означает, что она может продолжать войну.

В то же время НАТО проводит крупнейшие учения за последние десятилетия и готовится к худшим сценариям. "Надо понимать, что 30 лет относительного мира закончились. Вероятно, еще какое-то время мы не увидим прежней среды", — сказал Сартс.

По его прогнозам, наиболее вероятный и ожидаемый тип атак со стороны России в настоящее время — это гибридные атаки. В регионе становятся все более заметны различные проявления саботажа, которым занимаются при содействии российских спецслужб пророссийские местные жители. Россия останется угрозой для своих соседей до тех пор, пока ее военный потенциал не будет уничтожен.

По мнению Сартса, укрепление государственной границы — это разумные действия. "Лучшее, что мы можем — быть полностью подготовленными, потому что если мы будем хорошо подготовлены, то уменьшится вероятность того, что у России внезапно "зачешется" и ей захочется что-то здесь сделать", — заявил он.

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