Для улучшения общественного порядка на площади Рижского Центрального железнодорожного вокзала и прилегающих к ней территориях станет больше сотрудников правоохранительных органов.

Об этом договорились представители торгового центра Origo, Latvijas dzelzceļš, LDZ apsardze, Рижской муниципальной полиции и Госполиции.

Целью встречи было обсудить увеличение числа нарушений общественного порядка в конце прошлого года и начале этого года на площади Рижского Центрального железнодорожного вокзала и рядом с ней. Во многом нарушениям способствовали изменения, вызванные строительными работами. Территории, где ранее собирались молодежные группировки и бездомные, в настоящее время стали публично недоступными из-за строительных работ. Это способствовало росту числа нарушений общественного порядка на площади Рижского Центрального железнодорожного вокзала и прилегающих к ней территориях.

В частности, в Origo молодые люди в последние месяцы нередко пытались вызвать необоснованные чрезвычайные эвакуационные ситуации, необдуманно нажимая тревожную кнопку и создавая неудобства как посетителям и арендаторам торговых центров, так и оперативным службам. За последние три месяца такие нарушения были выявлены четыре раза.

Вовлеченные структуры намерены сотрудничать в поддержании общественного порядка, и договорились о дальнейших превентивных действиях, направленных на снижение желания потенциальных нарушителей совершать незаконные действия.

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