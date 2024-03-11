Foto: Rīgas zoodārzs
На Курземском побережье возле Овиши в конце неделе был обнаружен первый в этом году детеныш тюленя, сообщила агентству LETA специалист по коммуникации Управления охраны природы Майя Рена.

Это был здоровый и не нуждающийся в помощи тюлененок. Управление охраны природы традиционно призывает не приближаться к тюленям и защищать их от нападения собак.

Тюлени и их детеныши, которых весной можно увидеть на берегу моря, не являются чем-то необычным в Латвии. На побережье они выбираются, чтобы набраться сил и согреться. Важно помнить, что детенышей тюленей не нужно гнать в воду, а здоровые тюлени не нуждаются в помощи человека. Если тюленя напугать или загнать в море до того, как он достаточно оправится и согреется, то, напротив, повысится риск того, что животное не выживет в воде.

Элина Эзериня, руководитель отдела коммуникации и экологического образования Управления охраны природы, поясняет, что, по оценкам экспертов, из-за водных потоков и направления ветра этой весной количество детенышей тюленя на латвийском побережье может быть небольшим. Но тем не менее, как и каждый год, Управление охраны природы принимает профилактические меры, чтобы люди, столкнувшись с тюленятами на побережье, вели себя правильно.

На пляжах размещены информационные плакаты, также Управление охраны природы попросила прибрежную муниципальную полицию обеспечить дополнительные патрули.

Тюлени, которые мы встречаем на побережье Рижского заливы, в основном родом из Эстонии. Зимой детеныши серого тюленя рождаются на прибрежных островах Эстонии и окружающих их ледяных полях, а латвийского побережья в марте и апреле они достигают вплавь или, в редких случаях, на дрейфующих льдинах.

Сообщать в Управление охраны природы о тюленях надо в том случае, если животное ранено. Звонить нужно специалистам соответствующего региона: в Курземе — по телефону 29 461 880, в Пиериге — по телефону 26 424 972, в Видземе — по телефону 26 329 412. Специалисты оценят ситуацию, и в случаае необходимости животное отправят выздоравливать в Рижский зоопарк.

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