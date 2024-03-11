Ситуация с использованием государственного языка при лечении, возможно, хуже всего у пациентов в Латгалии, заявил агентству LETA председатель Латвийского общества больниц Евгений Калейс.

Комментируя предложение министра здравоохранения Хосама Абу Мери ("Новое Единство") закрепить в законе о правах пациентов использование государственного языка в медицинских учреждениях, Калейс подчеркнул, что в Латвии уже есть закон о государственном языке, в котором указано, что официальным государственным языком является латышский. Вместо этого он призывает считаться с теми пациентами, которые частично или совсем не говорят на латышском языке. Таких в Латгале много.

"Часть врачей не говорит по-русски или говорит плохо. Молодые врачи выбирают английский, испанский, немецкий, но самое главное, чтобы все — врачи, медсестры — знали государственный язык на высшем уровне. Что касается языка медицины, то, наверное, с пациентом нужно общаться на том языке, который он лучше всего понимает. Надо посмотреть, что нужнее", — подчеркнул Калейс.

Он отметил, что врачи и так часто переходят на русский язык, если пациент, в том числе украинский, не говорит на государственном языке. Это не является большой проблемой. Проблемой в медицине, по мнению Калейса, является скорее низкий уровень отклика на скрининг рака, на что тоже влияет использование государственного языка. Например, женщинам присылают приглашение на скрининг рака груди на госязыке, и процент отклика самый низкий среди русскоязычных женщин. Они не могут как прочитать приглашение или просто не читают его, потому что оно на другом языке, что не уменьшает число больных раком груди, подчеркнул Калейс.

По его мнению, лечение должно быть сосредоточено на том, что важно для пациента, но Калейс не отрицает, что улучшение коммуникации на понятном языке — это двусторонний процесс.

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